¿·ÂÎÁà¡¡Â¼ÅÄ¶¯²½ËÜÉôÄ¹¡¡°Ò°µÅª»ØÆ³¤ÇÍÉ¤ì¤¿Åö»þ²ó¸Ü¡ÖÎ¥¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«Â³Åê¤«ÀµÄ¾ÌÂ¤Ã¤¿¡×¿·ÂÎÀ©¸å¤Ï¡Ö²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤Èµ¤»ý¤ÁÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¿·ÂÎÁàÆüËÜÂåÉ½¤¬£²£¶Æü¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò½ª¤¨¤Æ³«ºÅÃÏ¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤«¤éÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ë³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£ÃÄÂÎÁí¹ç¤Ç¤ÏÆüËÜÀª½é¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼ïÌÜÊÌ¥ê¥Ü¥ó¤Ç¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Â¼ÅÄÍ³¹áÎ¤¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Öº£Âç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤âº£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂåÉ½¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¸ùÀÓ¤ä¡¢ÃÛ¤«¤ì¤¿Æ»¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È´¶³´¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï°Ò°µÅª»ØÆ³ÌäÂê¤Ê¤É¤Ç°ì»þµÙÍÜ¤¹¤ë»þ´ü¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»³ºê¹À»ÒÁ°¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤ò½õ¸ÀÌò¤ËÃÖ¤¯¿·ÂÎÀ©¤ÇÂ³Åê¤·¤¿¡£Â¼ÅÄ¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö°ì»þ´ü¤ÏÎ¥¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°ìÅÙ¤Ä¤¤¤¿Î©¾ì¤Ê¤Î¤ÇÂ³Åê¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤âÌÂ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤ò¹ðÇò¡£¤¿¤ÀÁª¼ê¤äÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤È²ñÏÃ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÁª¼ê¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æº£¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤òÀ®²Ì¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È»ÈÌ¿¤òÁ´¤¦¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤â¿´¤ÏÍÉ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£¶·î¤ÎÀÐ³ÀÅç¹ç½É¤ä¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¶¯²½¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤ÈÂÐÏÃ¤äÁêÃÌ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤¹¤ë¤Ê¤É»ØÆ³ÊýË¡¤òÊÑ¹¹¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢º£²ó¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¡Ö²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤È¤âµ¤»ý¤Á¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·¤¿¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡µî½¢¤Ïº£Âç²ñ¸å¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¼ÅÄ¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¶¨²ñ¤Î°Õ¸þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡£Â³Åê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð»ä¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤Þ¤«¤»¤ë¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£