¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡ÇþÃ«Í´²ð¤¬µ¯»à²óÀ¸¥×¥í1¹æ¡¡±äÄ¹10²óÎ¢Æ±ÅÀÃÆ¡Ö¡ÊÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ë¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯8·î26Æü¡¡µþ¥»¥éD¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÇþÃ«¤¬·àÅª¤Ê¥×¥í1¹æÃÆ¤À¡£
¡¡4¡½4¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹10²ó¤Ë8ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿´äºê¤¬Ë½Åê¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤½¤ÎÎ¢¤À¡£¤³¤Î²óÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢2¥Ü¡¼¥ë¤«¤é²£»³¤Î3µåÌÜ¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ø±¿¤ÖÆ±ÅÀ¥½¥í¡£
¡¡¡ÖÀèÆ¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÎÝ¤Ë½Ð¤Æ·Ò¤´¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤·¤¿¡£ÅðÎÝ¤ò¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ÊÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ë¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¡8²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¿¶¤êÆ¨¤²¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤â¡¢Â³¤¯¹²¬¤Ø¤Î2µåÌÜ¤ÇÅðÎÝ¤ò»î¤ß¤ÆÊ°»à¡£¼«¿È¤Î¼ºÇÔ¤ò¤â¼è¤êÊÖ¤¹¡¢ÃÍÀé¶â¤Î°ìÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£