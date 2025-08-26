¸À¤ï¤ì¤¿¤éÎ¥º§¤µ¤ì¤ë!? É×ÉØ´Ø·¸¤¬ÇËÃ¾¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÉ×¡¦ºÊ¤Î¡Ö´í¸±¤Ê¸ýÊÊ¡×4Áª
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬É×ÉØ´Ø·¸¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¡¢Î¥º§¤ò¹Í¤¨¤ë¤Û¤É´Ø·¸¤¬¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡Ö´í¸±¤Ê¸ýÊÊ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÉÑÈË¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤Íý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÁÛ¤òÄü¤á¡¢¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÉÔ°ìÃ×¡×¤Ï¡¢Î¥º§ÍýÍ³¤Î1°Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¡£¡Ö¤â¤¦¹Í¤¨Êý¤äÀ³Ê¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÈÄí¤ÏÉ×ÉØ¤¬Æó¿Í»°µÓ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¹ÔÆ°¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¡¢Í×Ë¾¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â³¤¯¤È¡¢¡Ö¶¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿®Íê´Ø·¸¤¬Êø¤ì¤ë¤È¡¢É×ÉØ¤Ï°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢Î¥º§¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö°ì¿Í¤Ç¤¤¤¿Êý¤¬¿´¤¬°Â¤é¤°¡×¤È¤Þ¤Ç´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÎ¥º§¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÊÌµï¤ò¹Í¤¨¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¤É¤¦¤»¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×
¢ª¡Ö¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡£¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¤Þ¤º¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¿´¤ÎÄì¤Ç¤ÏÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍý²ò¤µ¤ì¤¿¤¤Íßµá¡×¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°Õ¸«¡¢»×¤¤¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢§¡Ö¹¥¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡©¡×
¢ª¡ÖËÜÅö¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¡© ¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ë¤È¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÏÁêÅö¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢§¡Ö¤â¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¢ª¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢±þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î²áµî¤Î¼ºË¾´¶¤òÍý²ò¤·¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢§¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¤¤¤ë¤è¤ê¡¢°ì¿Í¤ÎÊý¤¬³Ú¡×
¢§¢ª¡ÖÌÂÏÇ¤Ð¤«¤ê¤«¤±¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬°Â¿´¤òÊú¤±¤ë´Ø·¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¡Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¿¤¤»×¤¤¡É¤ò¡¢¡È°ì½ï¤Ë´Ø·¸¤ò°é¤ÆÄ¾¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÁê¼ê¤ÎÍ×Ë¾¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤ë¤È¡¢½¤Éü¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤«¤é¡Ö´í¸±¤Ê¸ýÊÊ¡×¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥à¥«¥Ã¤È¤·¤Æ¤â¡¢È¿¼ÍÅª¤Ë¸À¤¤ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡¢¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÖ¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¡£Çä¤ê¸ÀÍÕ¤ËÇã¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÎ¥º§¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
1¤Äµß¤¤¤è¤¦¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸ýÊÊ¤ò¸À¤¦¤È¤¤Ï¡¢´°Á´¤ÊµñÀä¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡È°¦¾ð¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¥µ¥¤¥ó¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤Àµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤ï¤¶¤È½ý¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò»î¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤À½¤Éü¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ëö±Ê¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¡Ö´í¸±¤Ê¸ýÊÊ¡×¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤³¤½¡¢É×ÉØ¤Î¿®Íê¤ò°é¤ÆÄ¾¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:¤Ò¤«¤ê¡ÊÎø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¥¬¥¤¥É¡Ë)
(Ê¸:¤Ò¤«¤ê¡ÊÎø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¥¬¥¤¥É¡Ë)