Ä®ÅÄ¹À¼ù¤ÎÉü³è¤òÂÔ¤Ä¡Ä¡ÖÁ°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¹¥¿¡¼5Ì¾¡×

ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÀï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°È¾ÅÓÃæ¤ÇÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÂ»½ý¤¹¤ëÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤Æ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÎÆüËÜÂåÉ½DFÄ®ÅÄ¹À¼ù¡£
º£²ó¤Ï¡ØÁ°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡×¤ò²þ¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¥é¥À¥á¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥«¥ª
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÏ¤ë³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½FW¡£91»î¹ç¤Ç70¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦À¨¤Þ¤¸¤¤µÏ¿¤ò»Ä¤·¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
2013Ç¯²Æ¤Ë¥â¥Ê¥³¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¶Ã¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥×¡¦¥É¥¥¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¤Çº¸É¨¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÃÇÎö¤·¤¿¤³¤È¤â¶Ã¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤áÈà¤Ï»Ä¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È2014Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò·ç¾ì¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2016-17¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï21¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ÆÉü³è¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó
FC¥Ý¥ë¥È¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ø¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¤Æ¤«¤é¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î°ìÂÐ°ì¤ò»ý¤Ä¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÁª¼ê¡£
Èà¤Ï2023Ç¯8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ªÀï¤ÇÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÃÇÎö¤·¤Æ200Æü°Ê¾å¤ò·ç¾ì¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯11·î¤Ë¤âÃÇÎö¤·¡¢¤µ¤é¤Ë200Æü¤ò¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤Î²Æ¤Ä¤¤¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¤ÈÉüµ¢¡£¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥¬¤Ç¤â³«ËëÀï¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¸«»ö¤Ê¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥¬¥Ó
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¼ã¤¯¤·¤ÆÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¬¥Ó¡£10Âå¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Ú¥É¥ê¤Î¤è¤¦¤Ë²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2023Ç¯11·î¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½Àï¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤È¤Î»î¹çÃæ¤Ë±¦É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ÈÈ¾·îÈÄÂ»½ý¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢Ä¹´ü¤ÎÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤«¤é1Ç¯¡¢¥¬¥Ó¤ÏÁª¼êÀ¸Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹¤è¤¦¤Ê²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¡£348Æü¤â¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºÆ¤Ó¼çÎÏÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥È¥Ã¥Æ¥£
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤Î²«¶â´ü¤òºÌ¤Ã¤¿AS¥í¡¼¥Þ¤Î¡Ö¥×¥ê¥ó¥Á¥Ú¡×¥È¥Ã¥Æ¥£¡£Èà¤¬Á°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÃÇÎö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2008Ç¯4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥ô¥©¥ë¥ÎÀï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î·è¾¡Àï¤ò·ç¾ì¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ê½Ñ¤¬¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï½Ë¾¡²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÈà¤Ï¤ï¤º¤«4¥ö·î¤Ç¤³¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ò¹îÉþ¡£¤ª¤è¤½90Æü¤Û¤É¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÉüµ¢¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é10Ç¯¶á¤¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½çÄ´¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ð¥Ã¥¸¥ç
¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥³¡¦¥È¥Ã¥Æ¥£¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤Î²«¶â´ü¤òºÌ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¡£¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Ð¥Ã¥¸¥ç¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¡£
¥ô¥£¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡»þÂå¤Ë18ºÐ¤Ç±¦É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ÈÈ¾·îÈÄÂ»½ý¤ÎÂç¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢¤½¤Î¸å¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤Û¤Ü1Ç¯¤ò¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Æü´Ú¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÈ¾Ç¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿2002Ç¯1·î¤Ë¤âºÆ¤ÓÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÃÇÎö¡£¤ï¤º¤«80Æü¤ÇÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¨Áª½Ð´ð½à¤Ï¡¢³ÆÁª¼ê¤Î¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¤Ê¤¬¤éÉ®¼Ô¤Þ¤¿¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼ç´ÑÅªÈ½ÃÇ¤â´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£