¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ÎÇØÈÖ¹æ17¤¬¡Èµ¢´Ô¡É¡ª¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¥Á¥§¥¯¥¨¥á¥«¤¬´°Á´°ÜÀÒ¡¢5Ç¯·ÀÌóÄù·ë
¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï26Æü¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¿ÍMF¥«¡¼¥Ë¡¼¡¦¥Á¥å¥¯¥¨¥á¥«¤¬´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2030Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¡£°ÜÀÒ¶â¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Íµ¼Ô¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó2500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó43²¯±ß¡Ë¤Û¤É¤Î¸«¹þ¤ß¤À¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÂ¦¤ÏÄÉ²Ã¤Ç¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¾Íè¤ÎÇäµÑ³Û¤Î°ìÉô¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¤â¤È¤ØÅÏ¤ë¡È¥»¥ë¥ª¥ó¾ò¹à¡É¤â¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£¥Á¥å¥¯¥¨¥á¥«¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ë¤ÆºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿ºòµ¨¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö17¡×¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¡¢¥Á¥å¥¯¥¨¥á¥«¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀµ¼°¤Ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¿ô¥«·î¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¡¢´ÆÆÄ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬ËÍ¤Î¿·¤¿¤Ê¥Û¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´î¤Ð¤·¤¤¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤è¡×
¡¡Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥é¡¼¥¹¡¦¥ê¥Ã¥±¥ó»á¤Ï¡Öº£²ó¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹¶·âÅª¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥À¡¼¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÈÁÏÂ¤À¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡£¥«¡¼¥Ë¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊºÍÇ½¤¢¤ëÁª¼ê¤òÄ¹´ü·ÀÌó¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢Èà¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢³ÍÆÀ¤ÎÁÀ¤¤¤òÀâÌÀ¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥±¡¼¥ë»á¤â¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¥Á¥å¥¯¥¨¥á¥«¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¡¼¥Ë¡¼¤Ï¡¢¡Ê¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤¿¡Ëºòµ¨¤Î¸åÈ¾Àï¤Ç¡¢´û¤Ë¤½¤ÎÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò²æ¡¹¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¾ï¤Ë²ò·èºö¤ò¸«½Ð¤·¡¢°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤ÎÃæÈ×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÍ±×¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¥Á¥å¥¯¥¨¥á¥«¤Ï2003Ç¯10·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß21ºÐ¡£¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼°é¤Á¤Ç¡¢2021Ç¯5·î¤Ë17ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢2022Ç¯²Æ¤Ë¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤ÏÊ¬¸ü¤¤Áª¼êÁØ¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¥±¥¬¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢ºßÀÒ¤·¤¿2Ç¯È¾¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»32»î¹ç½Ð¾ì2¥´¡¼¥ë¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë½ª»Ï¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿32»î¹ç¤Î¤¦¤Á¡¢27»î¹ç¤¬ÅÓÃæ½Ð¾ì¤È¡¢Äê°ÌÃÖ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢ºòµ¨¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ç¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ø¼°Àï17»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¡£Åö½é¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ·ÀÌó¤Ë¤ÏÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¹Ô»È¤»¤º¡¢º£²Æ¤Ë1ÅÙ¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Øµ¢´Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤Ï2028Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö½é¤ÏºÆÅÙ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¤Î¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Èµ¢´Ô¡É¤¬Àµ¼°·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤«¤éU¡Ý21¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¸¥ç¡¼¥Ö¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¢¥Ü¡¼¥Õ¥à¤«¤é¥É¥¤¥Ä¿ÍGK¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥ì¥ô¥§¥¹¤ò¤½¤ì¤¾¤ì´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·ÀïÎÏ¤Ï2Ì¾¤Î¤ß¤È¡ÈÀÅ¤«¤Ê²Æ¡É¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥ä¥ó¡¦¥³¥¦¥È¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½DF¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¥å¥¯¥¨¥á¥«¤È¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþÁÈ¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤Ï´û¤Ë³«Ëë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ÏDFB¥Ý¥«¡¼¥ë1²óÀï¤Ç3.¥ê¡¼¥¬¡Ê¥É¥¤¥Ä3Éô¡Ë¤Î¥í¡¼¥È¥ô¥¡¥¤¥¹¡¦¥¨¥Ã¥»¥ó¤ò1¡Ý0¤Ç²¼¤·¤¿¸å¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬³«ËëÀï¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤òÍÊ¤¹¤ë¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤È3¡Ý3¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡¢¥Á¥å¥¯¥¨¥á¥«¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½
