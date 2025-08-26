¡Ö¥Ý¡¼¥º¤¬Æ¸Ëá²á¤®¤ë¡×¤Ï¤·゙¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡¢¹Åç¡¦Ê¡»³¾ë¤Ç¤ÎÅÂÍÍ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö»Â¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¾Ð¡×¤ÎÀ¼
YouTuber¤Î¤Ï¤·゙¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤µ¤ó¤Ï8·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÅÂÍÍ¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ï¤·゙¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¡¢ÅÂÍÍ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¡¼¥º¤¬Æ¸Ëá²á¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¡Ä¡×¡ÖËÜÊª¤Î¤ªÅÂÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¿´Â¡·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤²á¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ªÅÂÍÍ¤Ë¤Ê¤é»Â¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¾Ð¡×¡ÖÆ¸Ëá¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤w¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤ªÅÂÍÍ²á¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡ÖËÜÊª¤Î¤ªÅÂÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ï¤·゙¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹Åç¤ÎÊ¡»³¾ë¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¥Þ¥¸¤«¤Ã¤±¤¨¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÅÂÍÍ¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£1¡¢2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¤¢¤°¤é¤ÇºÂ¤ê¡¢Éª¤ò¤Ä¤¤¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÂÍÍ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£3ËçÌÜ¤Ç¤ÏÊ¡»³¾ë¤òÇØ·Ê¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤³¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ï¤·゙¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯12·î11Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖÇò¥¿¥¥·¡¼¥É¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¼¡Ãå¤ë¤Î¤Ï¥ª¥ì¤Î·ëº§¼°¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤òÈäÏª¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ï¤¸¤á¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
