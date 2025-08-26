»äÍÑ¥¹¥Þ¥Û¤Î¶ÈÌ³ÍøÍÑ¶Ø»ß¤Ê¤ÉºÆÈ¯ËÉ»ßºö¡¡²£ÉÍ»Ô¶µ°Ñ¡¢¶µ¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÁê¼¡¤°ÀÈÈºá¼õ¤±¡¡Ê£¿ô»ÔµÄ¤«¤éÈóÆñÊ®½Ð
¡¡²£ÉÍ»ÔÎ©³Ø¹»¤Î¶µ¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÁê¼¡¤°ÀÈÈºá»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï£²£¶Æü¡¢»äÍÑ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¶ÈÌ³ÍøÍÑ¶Ø»ß¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À£±£³¹àÌÜ¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Î×»þ³«ºÅ¤·¤¿»Ô²ñ¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»Ô¶µ°Ñ´´Éô¤ÎÀâÌÀ¤ËÂÐ¤·Ê£¿ô¤Î»ÔµÄ¤«¤é¶ì¸À¤¬Â³½Ð¡£»öÂÖ¤Î½Å¤µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌµ¼«³Ð¤Ö¤ê¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ï¡Ö³Ø¹»¤ò°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê´Ä¶¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁí¹çÂÐºö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¡£¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤¬½÷»ù¤Î²¼Ãå¤òÅð»£¤·£Ó£Î£Ó¡Ê¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ç¶¦Í¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ä¡¢Ãæ³Ø¹»Ä¹¤¬ÅÅ¼ÖÆâ¤Ç½÷À¤Î²¼Ãå¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¾ïÇ¤°Ñ¤Ç¼«Ì±ÅÞ»ÔµÄ¤«¤é¡ÖÂ¾¼«¼£ÂÎ¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤òÌä¤ï¤ì¤¿»°Åç·½²ð¶µ°é¹ÔÀ¯´Æ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î»öÎã¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤¿·¼È¯¼êË¡¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£³Æ¹»¤Î¶µ¿¦°÷¤¬»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Ë¡ÖÆâ½ï¤ÇÆó¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀë¸À¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤òÍÞ»ß¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¡ÖÂç³Ø¶µ¼ø¤¬¡ØÂ¾ÅÔ»Ô¤Ç¤ÏÎã¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¶µ¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä»ö°Æ¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÂ¾ÅÔ»Ô¤Ç¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸øÌÀ¡¢Î©·ûÌ±¼ç¡¢¶¦»º¤Î³Æ²ñÇÉ¤äÌµ½êÂ°¤Î»ÔµÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¼Â¸úÀ¤¬¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö»ÄÇ°¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈóÆñ¤¬Ê®½Ð¡£°Ñ°÷²ñ¸å¡¢»°Åç»á¤Ï¿ÀÆàÀî¿·Ê¹¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÃÏ¤ËÍî¤Á¤¿¿®Íê¤ò²óÉü¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÃ¤·Êý¤Ï·ÚÎ¨¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶µ°é¹ÔÀ¯´Æ¤Ï¶µ°éÄ¹¤ò»Ù¤¨¤ë¶ÉÄ¹µé¥Ý¥¹¥È¡£Ãæ³Ø£²Ç¯À¸¤Î¤¤¤¸¤á¼«»à»ö°Æ¤ò½ä¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ä¡¢¶µ¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²»ö·ï¤ÎºÛÈ½ËµÄ°¤òË¸³²¤·¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢ÁÈ¿¥²þ³×¤Î°ì´Ä¤Çº£½Õ¿·Àß¤·¤¿¡£¡¡