¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÀ¾Éð¤È±äÄ¹12²ó°ú¤Ê¬¤±¤Ç¼ó°ÌÉâ¾å¤Ê¤é¤º¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Ï¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·¤Ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° À¾Éð2-2ÆüËÜ¥Ï¥à(26Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à)
ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÀ¾Éð¤È±äÄ¹12²ó¤òÀï¤Ã¤Æ°ú¤Ê¬¤±¡£¤³¤ÎÆü³ÚÅ·¤ËÇÔ¤ì¤¿¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Ï¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Ï¥àÀèÈ¯¤ÏÃ£¹§ÂÀÅê¼ê¡£»î¹çÁ°¤Þ¤Ç6¾¡¤Î¤¦¤Á3¾¡¤òÀ¾ÉðÀï¤Ç¤¢¤²¤Æ¤¤¤ëÃ£Åê¼ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤âÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤ÆÀ¾ÉðÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£4²ó¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¥¢¥¦¥ÈÁ´¤Æ¤ò»°¿¶¤ÇÃ¥¤¦¤Ê¤É½øÈ×¤«¤é²÷Ä´¤ËÈô¤Ð¤·¡¢6²ó¤Þ¤ÇÀ¾ÉðÂÇÀþ¤ò¤ï¤º¤«¥Ò¥Ã¥È2ËÜ¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤È¤·¤ÆÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÁª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤Æ¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©¡£3²ó¤Ë¤ÏÀÐ°æ°ìÀ®Áª¼ê¤¬¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢Ã£Åê¼ê¤¬ÆÍÇ¡Êø¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆ¬¤«¤é3Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢¥»¥Ç¡¼¥Ë¥çÁª¼ê¤Ë2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òµö¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÇÃ£Åê¼ê¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ª¤âÂ³¤¤¤¿¥Ô¥ó¥Á¤Ï¶Ì°æÂçæÆÅê¼ê¤È¶âÂ¼¾°¿¿Åê¼ê¤¬ÍÞ¤¨¤ÆÆ±ÅÀ¤Î¤Þ¤ÞÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å»î¹ç¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤âÆÀÅÀ¤Ç¤¤º¤Ë2-2¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹Àï¤Ø¤ÈÆÍÆþ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï±äÄ¹¤Ç¤ÏÆÀÅÀ·÷¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÃÖ¤±¤ºÌµÆÀÅÀ¤Ç12²óÉ½¤Î¹¶·â¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢12²óÎ¢¤Ë1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤ò¿ù±ºÌÂçÅê¼ê¤¬Æ§¤óÄ¥¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡¢»î¹ç¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£