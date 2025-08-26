¥í¥¶¥ó¿û¡¢¿À¸Í½÷À»É»¦»ö·ï¤Ç¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÍÞ»ßÎÏ¡×¤Ë»ýÏÀ¡Ö¹Í¤¨Êý¼«ÂÎ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥¶¥ó¡×¤Î±§¼£¸¶»Ëµ¬¡Ê49¡Ë¤È¿û¹Ê¸¡Ê48¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å3»þ40Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¤¬»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢²Ã³²¼Ô¤ÎºÆÈÈËÉ»ß¤ä¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
·º»ö³ÎÄêµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ï22Ç¯5·î¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿¯Æþ¤·ÊÌ¤Î½÷À¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤È¤·¤Æ½ý³²ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¡¢¿À¸ÍÃÏºÛ¤¬Æ±Ç¯9·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¡¢¤½¤Î¸å³ÎÄê¤·¤¿¡£
È½·èÊ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï©¾å¤Ç¸«¤«¤±¤Æ°ìÊýÅª¤Ë¹¥°Õ¤òÊú¤¤¤¿½÷À¤ËÂÐ¤·Ìó5¥«·î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò·ÑÂ³¡£¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¸¼´Ø¤«¤é½÷À¤Î¸å¤ËÂ³¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿¯Æþ¡¢µ¢Âð¤¹¤ë½÷À¤¬¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿ºÝ¤Ë¼¼Æâ¤Ë²¡¤·Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡ÖºÆÈÈ¤¬¶¯¤¯´í×ü¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
±§¼£¸¶¤Ï¡Ö²Ã³²¼Ô¤Î¿Í¸¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡ÄÈï³²¼Ô¤ò¼é¤é¤º¤·¤Æ²Ã³²¼Ô¤Î¿Í¸¢¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤ÏËÍ¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£¡ØºÆÈÈ¤¬¶¯¤¯´í×ü¤µ¤ì¤ë¡Ù¤È¡¢¤³¤ì¤ÏºÛÈ½´±¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£ÀìÌç²È¤¬¡ØºÆÈÈ¤¬¶¯¤¯´í×ü¤µ¤ì¤ë¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¶µ°é¤Ê¤Î¤«¡¢¼£ÎÅ¤Ê¤Î¤«¡¢²¿¤¬¤·¤«¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈºÆÈÈËÉ»ßºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¿û¤Ï¡ÖË¡Åª¤Ë¤Ï¡Ê¿Í¸¢¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ï¡ËÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬²¾¤ËÈï³²¼Ô¤Î¿ÆÂ²¤ä¤È¤·¤¿¤é¡¢¡ØÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Á°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ä¤ó¡£¤Û¤Ê»ß¤á¤ì¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂçÈ¾¤Î¿Í¤¬¡ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ë»×¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ø»×¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¡¢Ë¡Î§¤ËÁÈ¤ßÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ö¤¿¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ë¡Åª¤Ê¸«²ò¤È°ìÈÌÅª¤Ê¹ñÌ±´¶¾ð¤È¤ÎÐªÎ¥¡Ê¤«¤¤¤ê¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬ÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¼«ÂÎ¤ò¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¼«ÂÎ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ä¤«¤é¡¢ÍÞ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Êº£²ó¤Î»ö·ï¤¬¡Ë¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø±Ç¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤«¤Ë»öÁ°¤ËËÉ¤°¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¸¢¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÏÃ¤·¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤âÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£