HANA¡¢¡ÈÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¤Î30¿Í¡É¤ËÁª½Ð¡¡¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Ë7ÄÌ¤ê¤Îµß¤¤¤ò¡×º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤¹
7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤¬25Æü¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï¡¦Forbes JAPAN¤¬È¯É½¤¹¤ë¡Ø30 UNDER 30 2025¡Ù¤Î¼õ¾Þ¼ÔÈ¯É½¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐÃÅ¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø30 UNDER 30¡Ù¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¥¢¡¼¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¡¢¡ØÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë30ºÐÌ¤Ëþ¡Ù¤Î30¿Í¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¡£HANA¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È&¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎJISOO¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤¬¡¢º£HANA¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÍ¦µ¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ø30 UNDER 30¡Ù¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤¬¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ä¤¿¤Á¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎKOHARU¤µ¤ó¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂåÉ½¤·¡¢¡Ö¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²»³Ú¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¡ÈNO¡É¤ò¡ÈYES¡É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ÇÈäÏª¡£KOHARU¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¡¢¡ØNo No Girls¡Ù¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Î»þÂå¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¿ÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£7¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢7¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²»³Ú¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÈÀ¤³¦Ãæ¤Ë7ÄÌ¤ê¤Îµß¤¤¡É¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¡¢³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È¼õ¾Þ¤·¤¿»þ¤Ë°ìÈÖ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©¡É¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¡¢Ì¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿MOMOKA¤µ¤ó¡£²áµî¤Ë³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ç¡¢º£²óÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ø30 UNDER 30¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥£¥Ù¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤È¤«¤Ë¤â¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦¾Þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤³¤¦¤¤¤¦Î©ÇÉ¤ÊÂç¿Í¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ´¤ò¹½ÃÛ¤·¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Åö»þ¤ò²û¤«¤·¤ß¤Ê¤¬¤é´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£