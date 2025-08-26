¡ÚÂ®Êó¡Û»²±¡Áª¤ÇÅêÉ¼¸«ÊÖ¤ê¤ËÊó½·ÌóÂ«¤«¡Ä¸øÁªË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤éÂáÊá¡¡²¬»³¸©·Ù¤Ê¤É¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô
¡¡²¬»³¸©·Ù¤Ê¤É¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï26Æü¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¡×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÃË¡Ê50¡Ë¤È¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Î´´Éô5¿Í¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ6¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6¿Í¤Ï2025Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿¸õÊä¼Ô¤òÅöÁª¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ÎÅ¹Ä¹¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¡¢Å¹°÷¤é¤ËÂÐ¤·¤ÆÅêÉ¼¤¹¤ëÊó½·¤È¤·¤Æ¸½¶â3000±ß¤Þ¤¿¤Ï4000±ß¤ò»ÙÊ§¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤¿Çã¼ý¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡6¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¤³¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÁªµó±¿Æ°°÷¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡6¿Í¤Ï¡¢7·î2Æü¤ËWEB²ñµÄ¤ò³«¤¤¤ÆÅ¹Ä¹¤é¤Ë»Ø¼¨¡£¡ÖÅ¹°÷¤é¤¬ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤ÆÊó¹ð¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ø»Ä¶ÈÂå¡Ù¤È¤·¤ÆÊó½·¤ò»ÙÊ§¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï²¬»³¸©Æâ¤Ë5Å¹ÊÞ¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2Å¹ÊÞ¤ÎÅ¹Ä¹¤¬´ØÍ¿¡£·ÏÎóÅ¹¤â´Þ¤á¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÅ¹°÷¤é60¿Í¤ËÊó½·¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï6¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ç250¿Í°Ê¾å¤òÅ¦È¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢²¬»³¡¢Åìµþ¡¢¿ÀÆàÀî¡¢ºë¶Ì¡¢°ñ¾ë¡¢Ä»¼è¡¢»³¸ý¡¢¼¯»ùÅç¤Î1ÅÔ7¸©¤Ç¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤òºî¤êÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï¡Ö¹°èÀ¤äÁÈ¿¥À¡¢»ö°Æ¤Îµ¬ÌÏ¤Î´ÑÅÀ¤Ç°ÛÎã¤Î»ö·ï¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£