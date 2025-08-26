¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎSG¡ÖÂè71²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬¡¢26Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£

¡¡²Ï¹çÍ¤¼ù¡Ê38¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬½éÆü4R¤Î¥¤¥óÀï¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ¡¢¹¬Àè¤Î¤¤¤¤³ê¤ê½Ð¤·¤ò·è¤á¤¿¡£

¡¡¡Ö½ÐÂ­¤Ï¤¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤¤»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È°­¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡×¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÄ´À°¤ò¾¯¤·³°¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÎÏ¶¯¤¤Æ°¤­¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ïº£²ó¤¬½é½Ð¾ì¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¡Ê¸¢Íø¤ò¡Ë¼è¤Ã¤¿SG¤È¤Ï°ã¤¦¡£ÉÍÌ¾¸Ð¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤ÇÂÅ¶¨¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ë¡£

¡¡2ÆüÌÜ¤Î½ÐÈÖ¤Ï5R3¹æÄú¤È12R5¹æÄú¡£¹¥Áö¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÍ½Áª¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£