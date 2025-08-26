¡Ö¥³¥áÁý»º¡×¸å²¡¤·¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤¬³µ»»Í×µá£±£·¡óÁý¤ÎÊý¿Ë¡Ä¹â²¹¤Ë¶¯¤¤ÉÊ¼ï¤Ø¤ÎÅ¾´¹»Ù±ç¤Ê¤É
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï£²£°£²£¶Ç¯ÅÙÍ½»»¤Î³µ»»Í×µá³Û¤ò¡¢£²£µÇ¯ÅÙÅö½éÍ½»»¤ÈÈæ¤Ù¤Æ£±£·¡¦£±¡óÁý¤Î£²Ãû£¶£µ£¸£¸²¯±ß¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¥³¥á¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤¿Áý»º¡×¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Þ¡¼¥ÈÇÀ¶È¤Î²ÃÂ®²½¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÉÊ¼ï¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤ò·×¾å¤¹¤ë¡£
¡¡Âçµ¬ÌÏ²½¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¦Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿å¤òÄ¥¤é¤º¤Ë´¥¤¤¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¼ï¤òÄ¾ÀÜ¤Þ¤¯¿·¤¿¤ÊÇÀË¡¤ÎÉáµÚ¤Ê¤É¤Ë£´£°²¯±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£¹â²¹ÂÑÀ¤äÂ¿¼ýÀ¤ÎÉÊ¼ï¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤â»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Î¥³¥á¤Î¼ûµë¸«ÄÌ¤·¤È¼ÂÂÖ¤Ë¤º¤ì¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤¬¥³¥á²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼ý³ÏÎÌÄ´ºº¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¦µæ¤ä¼Â¾Ú¤Î¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¤È¤·¤Æ£¸²¯±ß¤òÍ×µá¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼ç¿©ÍÑÊÆ¤«¤é¤ÎÅ¾ºî¤ò½õÀ®¤¹¤ë¡Ö¿åÅÄ³èÍÑ¤ÎÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¸òÉÕ¶â¡×¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÈÆ±µ¬ÌÏ¤Î£²£·£¶£°²¯±ß¤Ë¤¹¤ë¡£³¤³°¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤¬Â¿¤¤Çþ¤äÂçÆ¦¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÊª¤ÎÀ¸»º¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£