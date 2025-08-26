Àì¶È¼çÉØ¤ò²Ë¿Í°·¤¤!? ¥ï¡¼¥Þ¥Þ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥à¥«¥Ã¡Ú»ä¤¿¤Á¤ÎÏ¢Íí·¸¤µ¤ó Vol.5¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥Ä¥à¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Æ±¤¸ÍÄÃÕ±à¤Î¥Ð¥¹Ää¤ò»È¤¦¥ï¡¼¥Þ¥Þ¡¦ÇòÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö·¸¤Î¤³¤È¤ÇÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯±óÂ¤Î¸å¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯ÌóÂ«¤ò¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÅöÆü¡¢ÇòÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ÖÏ¢Íí·¸¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤ë¤Î¤ÏÌµÀÕÇ¤¡×¤À¤È¸À¤¤ÊÖ¤¹¤¬¡¢ÇòÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÏ¢Íí·¸¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡Ä¡£
Æ±¤¸ÍÄÃÕ±à¤Î¥Ð¥¹Ää¤ò»È¤¦¥ï¡¼¥Þ¥Þ¡¦ÇòÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö·¸¤Î¤³¤È¤ÇÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯±óÂ¤Î¸å¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯ÌóÂ«¤ò¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÅöÆü¡¢ÇòÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ÖÏ¢Íí·¸¤ò¤ä¤á¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¡£¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤ë¤Î¤ÏÌµÀÕÇ¤¡×¤À¤È¸À¤¤ÊÖ¤¹¤¬¡¢ÇòÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÏ¢Íí·¸¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡Ä¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é·¸¤ò¤ä¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¡ÖÀì¶È¼çÉØ¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤¿ÇòÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°¤µ×ß·¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¹õÌÚ¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤À¤±¡¢¤È¤â»×¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤É¤¦¤ä¤é¥¥ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¹õÌÚ¤µ¤ó¡Ä°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«!?
(¥Ä¥à¥Þ¥Þ)