|¿·¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Önubia Pad Pro¡×¤¬ÆüËÜ¤Ç9·î2Æü12»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡ª²Á³Ê¤Ï69,800±ß¤«¤é
ZTE»±²¼¤ÎNubia Technology¡Ê°Ê²¼¡¢Nubia¡Ë¤ÎÆüËÜ¹ñÆâÁíÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ëFastlane Japan¤Ï26Æü¡¢Nubia¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Önubia¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Önubia Pad Pro¡×¤ÎÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë12»þ¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡Ê¶â³Û¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¤¬¤é´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ª¤è¤Ó¸ø¼°Web¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ç¤Ï8GB RAM¡Ü256GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬69,800±ß¡¢12GB RAM¡Ü256GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬79,800±ß¡¢16GB RAM¡Ü512GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬92,800±ß¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÂÎ¿§¤ÏBlack¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¤Î1¿§¤Î¤ß¡£¤Þ¤¿Àè⾏ÈÎÇä´ü´ÖÃæ¤ÏÀè¹Ô³ä°ú¤È¤·¤Æ³Æ¥â¥Ç¥ë¤È¤â¤Ë4,000±ß¤¬³ä¤ê°ú¤«¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥á¡¼¥ëÅÐÏ¿¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡ÖÁá³ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤È¤·¤ÆÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¤Î¹ØÆþ»þ¤Ë»È¤¨¤ë1,000±ßOFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ÆºÇÂç5,000±ßOFF¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢8GB RAM¡Ü256GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬64,800±ß¡¢12GB RAM¡Ü256GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬74,800±ß¡¢16GB RAM¡Ü512GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬87,800±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢ÈÎÏ©¤Ï¸ø¼°Web¥¹¥È¥¢°Ê³°¤Ë¤âÀµ¼°ÈÎÇä¤Ç¤ÏÂç¼êEC¥µ¥¤¥È¡ÖAmazon.co.jp¡×¡Ê https://www.amazon.co.jp ¡Ë¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÂ¾¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤äEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ï½àÈ÷Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¸åÆü°ÆÆâ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
nubia Pad Pro¤Ïnubia¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ³¤³°¤Ç¤Ïº£Ç¯4·î¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¤Ë¤ÏQualcommÀ½¡ÖSnapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë6ÁØ¹½Â¤¤ÎÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉé²Ù¤Î¹â¤¤ºî¶È¤ä¥²¡¼¥ß¥ó¥°»þ¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Æ°ºî¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥×¥í»ÅÍÍ¤Î±ÇÁü¡¦²»¶Áµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿À½ÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²èÌÌ¤Ï¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ16¡§10¤ÎÌó10.9¥¤¥ó¥Á2.8K¡Ê2880¡ß1800¥É¥Ã¥È¡ËTFT±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊÌó309ppi¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç144Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤äºÇÂç840Hz¥¿¥Ã¥Á¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¡¢10bit¥«¥é¡¼¡Ê10²¯7000Ëü¿§É½¼¨¡Ë¡¢P3¹¿§°è¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢SGSÇ§¾Ú¼èÆÀ¤Ë¤è¤êÌÜ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤â·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£³°´Ñ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â³°Áõ¤Ë¤ÏCNC²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥Õ¥ì¡¼¥à¤È°ìÂÎ·¿ÇØÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢Í¥¤ì¤¿ÊüÇ®À¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¼Á´¶¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿nubiaÆÈ¼«³«È¯¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â²è¼Á¤Î±ÇÁü¤òÂç²èÌÌ¤Ë³ê¤é¤«¤«¤ÄÁ¯ÌÀ¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥²¡¼¥à¤äÆ°²è»ëÄ°¤Ê¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë²»¶ÁÌÌ¤Ç¤Ï4´ð¤Î¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¹â½ÐÎÏ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ñ¥ï¡¼AMP¤òÅëºÜ¤·¡¢DTS:X UltraÂÐ±þ¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ë3D¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3¤Ä¤Î¥Þ¥¤¥¯¥¢¥ì¥¤¤ÈAI²»À¼ºÇÅ¬²½¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ë¥Î¥¤¥ºÄã¸ºµ¡Ç½¤Ç¡¢¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ç¤Î²»À¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï10100mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ª¤è¤ÓUSB Type-CÃ¼»Ò¡ÊUSB 3.2¡Ë¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¡ÊºÇÂç66W¡Ë¡¢½¼ÅÅÊ¬Î¥µ¡Ç½¡Ê¥Ð¥¤¥Ñ¥¹½¼ÅÅ¡Ë¡¢´éÇ§¾Ú¡¢Wi-Fi 6¤ä2x2 MIMO¤ËÂÐ±þ¤·¤¿IEEE802.11a¡¿b¡¿g¡¿n¡¿ac¡¿ax½àµò¡Ê2.4¤ª¤è¤Ó5GHz¡Ë¤ÎÌµÀþLAN¡¢Bluetooth 5.4¡¢Ìó1300Ëü²èÁÇCMOS¥ê¥¢¥«¥á¥é¡¢Ìó2000Ëü²èÁÇCMOS¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¡¢½ÅÎÏ¥»¥ó¥µ¡¼¡¢¥¸¥ã¥¤¥í¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¡£NFC¤ämicroSDXC¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡¢3.5mm¥¤¥ä¥Û¥ó¥Þ¥¤¥¯Ã¼»Ò¤ÏÈóÂÐ±þ¡£RAM¤ÏLPDDR5X¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ÏUFS 4.0¤òºÎÍÑ¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏÌó253.34¡ß164.56¡ß7.3mm¡¢¼ÁÎÌ¤ÏÌó523g¡£OS¤ÏAndroid 15¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆÈ¼«¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡ÖMyOS 15.0¡×¤¬¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¡ÖNebula¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹À©¸æ¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¹â¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¡¼¥È¤ò°Ý»ý¤·¡¢½Å¤¤¥²¡¼¥à¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°ºî¤µ¤»¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤È¤È¤â¤Ë¸úÎ¨Åª¤Ê¾ÊÅÅÎÏ²½¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Æ±ºÉÊ¤Ïnubia Pad ProËÜÂÎ¤Î¤Û¤«¡¢Type-C ¥±¡¼¥Ö¥ë¤È¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤Î¤ß¡£
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
