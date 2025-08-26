Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¢NewJeans ¥À¥Ë¥¨¥ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª¡¡¡Ö°Û¿§¤¹¤®¤ë¡×¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤
¡¡½÷Í¥¤ÎÄ¹ßÀ¤Í¤ë¤¬¡¢8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¥ª¥á¥¬¡×¤Î¿·ºîÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢NewJeans¤ÎDANIELLE¡Ê¥À¥Ë¥¨¥ë¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Æó¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¤¡¡NewJeans ¥À¥Ë¥¨¥ë¡õÄ¹ßÀ¤Í¤ë¤Î¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ
¢£¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ñ¤·¤ã¤ê
¡¡º£²óÄ¹ßÀ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢6·î18Æü¤ËµþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¥ª¥á¥¬¡×¤Î¿·ºî¡Ö¥·¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥é30MM¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡Ä¹ßÀ¤Ï2024Ç¯6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿NewJeans¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖNewJeans Fan Meeting ¡ÇBunnies Camp 2024 Tokyo Dome¡Ç¡×¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²óÌ´¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Ä¹ßÀ¤ÏÈþ¤·¤¤¸ª¤Î¥é¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¡¢¶âÈ±¥Ü¥Ö¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æó¿Í¤È¤â¥·¥Ã¥¯¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡ß¥À¥Ë¥¨¥ë!?¡×¡Ö°Û¿§¤¹¤®¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°úÍÑ¡§¡ÖÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡×Instagram¡Ê¡÷nerunagahama_¡Ë
