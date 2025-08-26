¡Ö²ù¤¤¤Î»Ä¤é¤Ê¤¤Àï¤¤¤òÂ³¤±¤ë¤À¤±¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤éÉé¤ÎÏ¢º¿ÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤º4Ï¢ÇÔ¡Ä¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¡×¡¡¼¡Àï¤Î½©ÅÄ¤ØÌó3»þ´Ö¤Î¥Ð¥¹°ÜÆ°
¡¡¢¡³ÚÅ·10¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê26Æü¡¢¹°Á°¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï10¼ºÅÀ¤ÎÂçÇÔ¤ÇÏ¢ÇÔ¤¬4¤Ë¿¤Ó¤¿¡£º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î2·å¼ºÅÀ¡£ÀèÈ¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×¤¬5²ó6¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤Ç4ÇÔÌÜ¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÃæÂ¼¹¸¤¬8²ó¤Ë3¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÄÌ»»1500°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡22Æü¤«¤é¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à3Ï¢Àï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¡Ë3Ï¢ÇÔ¤«¤é¤Î°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤º¡¢µÕÅ¾Éé¤±¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤ÏÆ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤À¤±¤É¡¢»Ä¤ê29»î¹ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£²ù¤¤¤Î»Ä¤é¤Ê¤¤Àï¤¤¤òÂ³¤±¤ë¤À¤±¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤À¤±¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë½©ÅÄ¤Ø¤ÎÌó3»þ´Ö¤Î¥Ð¥¹°ÜÆ°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£