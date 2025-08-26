NTT¥É¥³¥â¡¢5GÂÐ±þ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¹¥Þ¥Û¡Öarrows N F-51C¡×¤ËAndroid 15¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤òÄó¶¡³«»Ï
|docomo¥¹¥Þ¥Û¡Öarrows N F-51C¡×¤¬Android 15¤Ë¡ª
NTT¥É¥³¥â¤Ï26Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬¡Ö2022-2023Åß½Õ¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ2023Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿5GÂÐ±þ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡Öarrows N F-51C¡×¡ÊFCNTÀ½¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤è¤ê¿·¤·¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖAndroid 15¡×¤Ø¤ÎOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤ò2025Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë10»þ¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ç¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÆâÍÆ¡ä
¡ûAndroid 15¤ËÂÐ±þ
¡¡¾ÜºÙ¤ÏAndroid 15¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡ûAndroid 15°Ê³°¤Îµ¡Ç½¸þ¾å¤äÁàºîÀ²þÁ±
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û²þÁ±¤µ¤ì¤ë»ö¾Ý
¡¦¤«¤ó¤¿¤óÅÅÏÃ¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÄÌÏÃ¥¢¥×¥ê¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ãå¿®¤·¤Æ¤âÃå¿®²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹¹¿·¡ÊÀßÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥Á¥ì¥Ù¥ë¤¬2025Ç¯6·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡¦¥É¥³¥â³¨Ê¸»ú¤¬¥À¡¼¥¯¥â¡¼¥É¤Ç¤â¸«¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë³¨Ê¸»ú¤Î¿§Ì£²þÁ±¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
arrows N F-51C¤ÏFCNT¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Öarrows¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ2023Ç¯¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¡Öarrows N¡×¤ÎNTT¥É¥³¥âÈÇ¤Ç¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤ËÀ½ÉÊ¤äÁÇºà¡¢»ñ¸»¤Î²ÁÃÍ¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÄ¹¤¯ÊÝÁ´¡¦°Ý»ý¤·¡¢ÇÑ´þÊª¤ÎÈ¯À¸¤òºÇ¾®¸Â²½¤¹¤ë¡È¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡É¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿À½ÉÊ³«È¯¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æarrows¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾åºÇ¤â¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿´ë²è¤ª¤è¤Ó³«È¯¤ÏNTT¥É¥³¥â¤È¶¨Æ±¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö¥«¥Ü¥Ë¥å¡¼¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³°´Ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆâÉô¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ê¤É¤Ë¤âºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥«¥á¥é¥Õ¥ì¡¼¥à¤ä¥µ¥¤¥É¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¤Ï100%ºÆÀ¸¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÅÅµ¤ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ò½ü¤¯ÉôÉÊÁí½ÅÎÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤Î³ä¹ç¤ÏÌó67¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¾åÉôÃæ±û¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ë¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ9¡§20¤ÎÌó6.24¥¤¥ó¥ÁFHD+¡Ê1080¡ß2400¥É¥Ã¥È¡ËÍµ¡EL¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç120Hz¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ä¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤¹¤ëEye CareÇ§¾Ú¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥Û¡¼¥ëÉôÊ¬¤Ë¤ÏÌó1240Ëü²èÁÇCMOS¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.24¡Ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤¿¤Þ¤ÞÇ§¾Ú¤Ç¤¤ë´éÇ§¾Ú¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¦ÌÌ»ØÌæ¥»¥ó¥µ¡¼¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¤¬QualcommÀ½¡ÖSnapdragon 695 5G Mobile Platform¡×¡¢ÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¤¬8GB¡¢ÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬128GB¡¢³°Éô¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬microSDXC¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡¢½¼ÅÅ¡¦ÀÜÂ³Ã¼»Ò¤¬USB Type-C¡¢ÌµÀþLAN¡ÊWi-Fi¡Ë¤¬IEEE802.11a¡¿b¡¿g¡¿n¡¿ac½àµò¡Ê2.4¤ª¤è¤Ó5GHz¡Ë¡¢Bluetooth¤¬Version 5.1¤Ê¤É¡£¤Þ¤¿FM¥é¥¸¥ª¤ä¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¥ê¥¢¥«¥á¥é¤Ï°Ê²¼¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¹½À®¤Ç¡¢´ûÂ¸¤Î¡Öarrows NX F-52A¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏÌó1.65ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ½¸¸÷Ç½ÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥Ç¥å¥¢¥ëPDAFÂÐ±þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥È¹ç¤ï¤»¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÀµ³ÎÀ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢°ú¤Â³¤¤¤Æ¡ÖAdobe Photoshop Express ¥â¡¼¥É¡×¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¥¢¥É¥Ó¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¼Ì¿¿¤¬¼«Æ°¤Ç¥×¥íÊÂ¤ß¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÕ¸÷¤Ê¤É»£±Æ¤¬Æñ¤·¤¤·Ê¿§¤â¡¢´ÊÃ±¤ËÈþ¤·¤¤²èÁü¤Ç»Ä¤»¤Þ¤¹¡£
¡¦Ìó5030Ëü²èÁÇCMOS¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ëPDAF¡Ë¡¿¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF1.88¡Ë
¡¦Ìó810Ëü²èÁÇCMOS¡¿Ä¶¹³Ñ¥ì¥ó¥º¡ÊF2.2¡Ë
SIM¤ÏnanoSIM¥«¡¼¥É¡Ê4FF¡Ë¥¹¥í¥Ã¥È¤¬1¤Ä¤ÈeSIM¤Ë¤è¤ë¥Ç¥å¥¢¥ëSIM¥Ç¥å¥¢¥ëVoLTE¡ÊDSDV¡Ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÂÐ±þ¼þÇÈ¿ôÂÓ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£5G SA¤Ë¤ÏÈóÂÐ±þ¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó155¡ß72¡ß8.6mm¡¢¼ÁÎÌ¤ÏÌó172g¡¢ËÜÂÎ¿§¤Ï¥Õ¥©¥°¥Û¥ï¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î3¿§Å¸³«¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÜºÙ¤ÊÀ½ÉÊ¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦NTT¥É¥³¥â¡¢5GÂÐ±þ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¹¥Þ¥Û¡Öarrows N F-51C¡×¤òÈ¯É½¡ªOS¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×ºÇÂç3²ó¡õ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¹¹¿·ºÇÂç4Ç¯´Ö¤ò¼Â»Ü - S-MAX
¡¦NTT¥É¥³¥â¤Î5GÂÐ±þ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥¹¥Þ¥Û¡Öarrows N F-51C¡×¤ò¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡ª´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëµ¡¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È´ü´Ö¤â½¼¼Â¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û - S-MAX
5G NR: n28, n78(3.4GHz, 3.5GHz, 3.4-3.5GHz, 3.7GHz), n78
4G LTE: Band 1, 3, 5, 12, 19, 21, 39, 42
3G W-CDMA: Band I, V
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
È¯Çä»þ¤Ë¤ÏAndroid 12¤¬¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯12·î¤è¤êAndroid 13¡¢2024Ç¯10·î¤è¤êAndroid 14¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¤è¤ê¿·¤·¤¤Android 15¤¬Äó¶¡³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹¹¿·ÊýË¡¤Ï¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¡×¢ª¡Ö¾ÜºÙÀßÄê¡×¢ª¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ²èÌÌ¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤Ã¤ÆÁàºî¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡Ø¡Öarrows We F-51B¡×Ã¼ËöËÜÂÎ¤Ë¤è¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¼ê½ç½ñ¡ÊPDF·Á¼°¡§158KB¡Ë¡Ù¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ó¥ë¥ÉÈÖ¹æ¤Î³ÎÇ§ÊýË¡¤Ï¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¾ðÊó¡×¢ª¡Ö¥Ó¥ë¥ÉÈÖ¹æ¡×¤«¤é¡£¹¹¿·¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¼ê½ç¤ò¤è¤¯ÆÉ¤ß¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È´°Î»¸å¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ØÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÃæ¡¢ËÜÃ¼Ëö¸ÇÍ¤Î¾ðÊó¡Êµ¡¼ï¤äÀ½Â¤ÈÖ¹æ¤Ê¤É¡Ë¤¬Åö¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È°Ê³°¤ÎÌÜÅª¤Ë¤ÏÍøÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤ÏºÆµ¯Æ°¤¬È¼¤¤¡¢¤½¤Î´Ö¤ÏÅÅÏÃ¤ÎÈ¯Ãå¿®¤ò´Þ¤á¤¹¤Ù¤Æµ¡Ç½¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢²èÌÌ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÆµ¯Æ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤Þ¤Çµ¯Æ°¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÃ¼Ëö¤òÉüµì¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÔÉüµìÁàºî¼ê½ç¡Õ
¡Ê1¡ËÅÅ¸»¥¡¼¤È²»ÎÌ¥¡¼¤Î²¼¤òÆ±»þ¤ËÌó8ÉÃ´Ö²¡¤·Â³¤±¤ë¡ÊÅÅ¸»¤¬OFF¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ê2¡ËÅÅ¸»¤¬OFF¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÅÅ¸»¥¡¼¤È²»ÎÌ¥¡¼¤Î²¼¤òÎ¥¤¹
¡Ê3¡ËÅÅ¸»¥¡¼¤È²»ÎÌ¥¡¼¤Î¾å¤òÆ±»þ¤ËÌó3ÉÃ´Ö²¡¤·Â³¤±¤ë
¡Ê4¡Ë¥Ð¥¤¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æ°ºî¤·¤¿¤é¡¢ÅÅ¸»¥¡¼¤È²»ÎÌ¥¡¼¤Î¾å¤òÎ¥¤¹
¡¡¢¨°ÊÁ°¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÇËÜÃ¼Ëö¤¬µ¯Æ°¤·¡¢¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¾åµ¤ÎÁàºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤âÉüµì¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¥É¥³¥â»ØÄê¤Î¸Î¾ã¼è°·Áë¸ý¤â¤·¤¯¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½¤Íý¼õÉÕ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï¡¢ËÜÃ¼Ëö¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÃ¼Ëö¤Î¾õÂÖ¡Ê¸Î¾ã¡¦ÇËÂ»¡¦¿åÇ¨¤ì¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊÝ¸î¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ï»öÁ°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¥¢¥×¥ê¤Î»ý¤Ä¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÊýË¡¤Ï¡¢³Æ¥¢¥×¥ê¤ÎÄó¶¡¸µ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¹ñ³°¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢Wi-FiÀÜÂ³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£»ö¾Ý¤ò²ò¾Ã¸å¤ËºÆÅÙ¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¦ÄÌÏÃÃæ
¡¡¡¦ÆüÉÕ¡¦»þ¹ï¤òÀµ¤·¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤
¡¡¡¦É¬Í×¤ÊÅÅÃÓ»ÄÎÌ¤¬¤Ê¤¤¤È¤
¡¡¡¦ÆâÉô¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤ËÉ¬Í×¤Ê¶õ¤ÍÆÎÌ¤¬¤Ê¤¤¤È¤
¡¡¡¦¹ñºÝ¥í¡¼¥ß¥ó¥°Ãæ
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤ÏÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È´ü´ÖÃæ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢°ìÀÚ¤ÎÁàºî¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸·ÇºÜ¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤ÎÎ¢É½»æ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¸å¤ËGoogle Play¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤«¤é¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨Android 14¸þ¤±¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏAndroid 15¤Ç¤ÏÀµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨Android 15¤ËÈóÂÐ±þ¤Î¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¼Ëö¤ÎÆ°ºî¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢µ¡Ç½¤¬Àµ¾ï¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨³Æ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎAndroid 15ÂÐ±þÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¸µ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
memn0ck
