¡Öº£Æü¤Ï¹¸¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢ÄÌ»»1500°ÂÂÇ¤ÎÃæÂ¼¹¸¤ò½ËÊ¡¡¡¡Ö½àÈ÷¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¢¡³ÚÅ·10¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê26Æü¡¢¹°Á°¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï10¼ºÅÀ¤ÎÂçÇÔ¤ÇÏ¢ÇÔ¤¬4¤Ë¿¤Ó¤¿¡£º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î2·å¼ºÅÀ¡£ÀèÈ¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×¤¬5²ó6¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤Ç4ÇÔÌÜ¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÃæÂ¼¹¸¤¬8²ó¤Ë3¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÄÌ»»1500°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï2²ó¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢1499ËÜ¤È¤¹¤ë¤È¡¢8²ó2»à¤«¤é±¦±Û¤¨¥½¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡ÊÃæÂ¼¡Ë¹¸¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£ÂåÂÇÀìÌç¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢1500ËÜÄü¤á¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£½àÈ÷¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Í¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£