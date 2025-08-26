¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç¾¡Éé¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢¼ººö¤«¤é¤Î°ìµó5¼ºÅÀ¤ò²ù¤ä¤à¡¡º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î2·å¼ºÅÀÂçÇÔ¤Ç4Ï¢ÇÔ
¡¡¢¡³ÚÅ·10¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê26Æü¡¢¹°Á°¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï10¼ºÅÀ¤ÎÂçÇÔ¤ÇÏ¢ÇÔ¤¬4¤Ë¿¤Ó¤¿¡£º£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î2·å¼ºÅÀ¡£ÀèÈ¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×¤¬5²ó6¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤Ç4ÇÔÌÜ¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÃæÂ¼¹¸¤¬8²ó¤Ë3¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÄÌ»»1500°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î5²ó¡¢Í··âº£µÜ·òÂÀ¤Î¼ººö¤«¤é5¼ºÅÀ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤òµö¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌ£Êý¤Î¥ß¥¹¤Î¸å¡¢Æ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¾¡Éé¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£