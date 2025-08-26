Î©·û¡¦¾®Àî´´»öÄ¹¡¡¼«Ì±¤Î¥°¥À¥°¥ÀàÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·°Æá¤ËÅÜ¤ê¡ÖÅ¥»Å¹ç¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤±¤ë¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Àî½ßÌé´´»öÄ¹¤Ï£²£¶Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î»²±¡ÁªÁí³ç¤äÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡¢»²±¡Áª¤ÎÁí³ç¤ò£²£¹Æü¤ÎÅÞÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÇµÄÏÀ¤·¤Æ¡¢£¹·î£²Æü¤Ë³«¤¯Í½Äê¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ë¼¨¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®Àî»á¤ÏÄ¾¶á¤Î¼«Ì±ÅÞ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤ï¤¬ÅÞ¤ÎÁí³ç¤¬°ìÄê¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢±óÎ¸¤Ê¤¯¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¡Ê¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¡ËÅ¥»Å¹ç¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¸ÄÊÌ¤ÎÀ¯ºö²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤´¼ÁÌä¤òÊ£¿ô¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÊÍ¿ÅÞ¤È¤Î¡Ë¶¨µÄ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÅÚÂæ¤¬¤°¤é¤Ä¤¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤È¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀÕÇ¤¤¬´ü´Ö´¶³Ð¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¹ñÀ¯¤òÄäÂÚ¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯¼£¶õÇò¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¶Ë¤á¤ÆÍ³¡¹¤·¤»öÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¸·¤·¤¤¸ýÄ´¤Ç¡Ö¾¡¼ê¤Ê¤¬¤éÁÛÁü¤Ç¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¼ÂÌ¾¤ÇÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ò¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¡¢°Õ»×É½ÌÀ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼ÂÌ¾¤ÇÀï¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»ä¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤·¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¸¢ÎÏ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ëµ¿µÁ¤¬¤Ä¤¤¤¿¾õÂÖ¤òÊüÃÖ¤·¡¢ËýÀ²½¤µ¤»¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÅ¥»Å¹ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È»öÂÖ¤¬Åý¼£Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¹ñ¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¡¢¹ñ¤ÎÌ¿±¿¡¢¹ñÌ±À¸³è¤ËÃø¤·¤¤Îß¤ò¤ª¤è¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£