¡Úµð¿Í¡ÛÂåÂÇ¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬¹¥Ä´¡¡14¹æ¥½¥í¤Ç¡Ö°ìÌðÊó¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£¶Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Î£¸²ó¤ËÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·£±£´¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£°¡½£´¤Ç·Þ¤¨¤¿£¸²ó¤ËÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿¤ÎÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ï¡¢Æó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤éÁê¼êÀèÈ¯¡¦¾²ÅÄ¤Î½éµå¡¢³°³Ñ¹â¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇµå¤Ïº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤à°ìÈ¯¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤³¤ÎÆü½éÆÀÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ï¡Ö¿¿¿Ä¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¡¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï·ë²ÌÅª¤ËµÕÅ¾¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â°ìÌðÊó¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ìÈ¯¤ÇÂåÂÇ¤È¤·¤Æ£³»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£¡Öº£Æü¤Î£±ËÜ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤µ¤é¤Ë¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤âÈ¿·â¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥«¡¼¥É½éÀï¤òÀËÇÔ¡£¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹½ªÈ×¡¢ÉüÄ´µ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤ë½õ¤Ã¿Í¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂÇÀþ¤ò³èµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£