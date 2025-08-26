¡ÚÂ®Êó¡Û°¤Éô¶³µ×»á¤òÅöÁª¤µ¤»¤ë¸«ÊÖ¤ê¤ËÊó½·ÌóÂ«¤«¡¡¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤éÃË½÷6¿ÍÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
Àè·î¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿°¤Éô¶³µ×»á¤òÅöÁª¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢½¾¶È°÷¤ËÅêÉ¼¤µ¤»¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë¸½¶â¤òÅÏ¤¹ÌóÂ«¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤éÃË½÷6¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¡×¤Ê¤É¤Î¼ÒÄ¹¡¦Íû¾»ÈÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤È´´Éô¤ÎÃË½÷¤é¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ6¿Í¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍûÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÏÀè·î¤Î»²±¡Áª¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿°¤Éô¶³µ×»á¤òÅöÁª¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢½¾¶È°÷60¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢°¤Éô»á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë¸½¶â3000±ß¤«¤é4000±ß¤ò»ÙÊ§¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥ë¥Ñ¥é¡×¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥Ñ¥Á¥ó¥³±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¡¢1ÅÔ6¸©¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ23¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍûÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï°¤Éô»á¤òÅöÁª¤µ¤»¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤ÎÅ¹Ä¹¤é¤È¶¦ËÅ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤â´Þ¤á¤¿31Å¹ÊÞ¤Î½¾¶È°÷¤¢¤ï¤»¤Æ250¿Í°Ê¾å¤ËÊó½·¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍûÍÆµ¿¼Ô¤ä´´Éô¤é¤Ï³ÆÃÏ¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¥¦¥§¥Ö²ñµÄ¤ò¤·¤Æ¡¢°¤Éô»á¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¾ÚÌÀ¤È¤·¤ÆÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤»¤ÆÅ¹Ä¹¤¬½¸Ìó¤·¡¢ËÜ¼Ò¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÁÈ¿¥Åª¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÇã¼ý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤òÃæ¿´¤Ë¿ÀÆàÀî¸©·Ù¡¢ºë¶Ì¸©·Ù¡¢¼¯»ùÅç¸©·Ù¤Ê¤É¡¢1ÅÔ7¸©¤Î·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¡¢250¿ÍÂÎÀ©¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°¤Éô»á¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç¤Ä¤¯¤ë¶È³¦ÃÄÂÎ¤ÎÍý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢»²±¡Áª¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½9ËüÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇã¼ý»ö·ï¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤ë¿Í¿ô¤Ï250¿Í°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤ÇºÇÂç¤Î¸¡µó¿Í¿ô¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£