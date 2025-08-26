Î¤¿Æ¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢¿·³ã»Ô¤ÎÆ°Êª°¦¸î¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡¢»ÒÇ­¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¼ýÍÆ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿¡£

¢£¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤«¤é¤âµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¡×

¿·³ã»ÔÆ°Êª°¦¸î¥»¥ó¥¿ー¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÒÇ­¤Ï¡¢ÎÅÍÜÃæ¤Î»ÒÇ­¤â´Þ¤á¤Æ8·î16Æü¸½ºß¡¢50É¤°Ê¾å¤Ë¾å¤ë¡£

¤¦¤Á27É¤¤Ï¥ß¥ë¥¯¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±ÝËÜ´ü»Ò·¸Ä¹¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¿ー¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç­¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¤ÎÂç¤­¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ­¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£

24Ç¯ÅÙ¤Ï8·îËö¤ÎÃÊ³¬¤Ç130·ï°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¾ùÅÏ¿ô¤¬¡¢25Ç¯ÅÙ¤Ï¤¤¤Þ¤À56·ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¢£¾ùÅÏÁ°¤Ë¤ÏÃí°ÕÅÀ³Ø¤Ö¹Ö½¬²ñ

¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÊÝ¸îÇ­¤Î°ú¤­¼è¤ê¤ò¿½¤·½Ð¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤¿¡£

»ô¤¤¼ç¤Ë¤Ï¾ùÅÏ¤¹¤ëÁ°¤Ë¹Ö½¬²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£

Ç­¤ò»ô¤¦¤È¤­¤ÎÃí°ÕÅÀ¤òÆ°²è¤Ç³Ø¤ó¤À¸å¡¢¼¼Æâ¤Ç»ô°é¤Ç¤­¤ë¤«¤Ê¤É»ô¤¤¼ç¤Ø¤ÎºÇ½ª³ÎÇ§¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È½¤Î»¾Ú¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£

¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è»ÒÇ­¤òÁª¤Ö»þ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç­¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢Ã´Åö¼Ô¤«¤é»ÒÇ­¤ÎÀ­³Ê¤ä·ò¹¯¾õÂÖ¤ÎÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£

¸µµ¤¤ÊÀ­³Ê¤Î¥°¥ìー¤Î»ÒÇ­¤ÈÇº¤à¤³¤È¿ô½½Ê¬¡ÄÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¹µ¤¨ÌÜ¤ÊÀ­³Ê¤À¤È¤¤¤¦Ãã¿§¤Î»ÒÇ­¤À¡£

»ô¤¤¼ç¤È¤Ê¤ë¿Æ»Ò¤Ï¡Ö°Õ³°¤È¸µµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£

¢£¡ÖÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤ò¡×

»ÒÇ­¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¿·³ã»ÔÆ°Êª°¦¸î¥»¥ó¥¿ー¡£

¾ùÅÏ¤Ë¤Ï¼ê½ç¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤ì°Ê¾åÊÝ¸î¤µ¤ì¤ëÇ­¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤À¤È±ÝËÜ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£

¡ÖÈó¾ï¤Ë¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢³ÎÇ§»ö¹à¤ò¤È¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÉßµï¤¬¹â¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¼¤Ò²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡×