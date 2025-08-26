¡ÚÌÀÆü¤Î±¿Àª¡Û8·î27Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
A·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡¾®¤µ¤Êµ¤ÇÛ¤ê¤¬¤Ç¤¤ëÆü¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉ¾²Á¤â¤°¤ó¤È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·Æñ¤·¤¤²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌµÀÕÇ¤¤Ê¹ÔÆ°¤¬¼þ°Ï¤ÎÈ¿´¶¤òÇã¤¤¤½¤¦¡£ÀâÌÀÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯²ñÏÃ¤òÁý¤ä¤·¡¢¿©À¸³è¤â¤À¤é¤À¤é¤È¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£
O·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¡¡º£Æü¤Ï²¿»ö¤â¥Æ¥¥Ñ¥¤È¤³¤Ê¤¹»ö¤¬¤Ç¤¤ëÆü¡£¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤¬¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Éô²°¤ÎÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤È±¿µ¤¤â¥¢¥Ã¥×¡£
AB·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¡¡¾Íè¤Ø¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤¬¸«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤ä·Ð¸³¤¬Ìò¤ËÎ©¤Á¤½¤¦¡£ÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¯»ö¤Ç¡¢¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÜÅª¤òÄê¤á¤º¤ËÁö¤ê½Ð¤¹¤è¤ê¤âŽ¤ÌÜÅª¤ò·è¤á¤ÆÁö¤Ã¤¿Êý¤¬¸úÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹Ž¡´ü¸Â¤ÈÌÜÅªÃÏ¤ò·è¤á¤ÆŽ¤Áö¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦Ž¡