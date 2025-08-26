¿·³ã¸©Î©Âç³Ø¤Ï8·î26Æü¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Æþ³Ø»î¸³¤ÇºÎÅÀ¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸©Î©Âç³Ø¤¬26Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¼Õºá¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñºÝ·ÐºÑ³ØÉô¤Î°ìÈÌÆþ»î¤ÎºÎÅÀ¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£

¸©Î©Âç³Ø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2·î9Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿AÆüÄø¤È22Æü¤ÎBÆüÄø¤Î±Ñ¸ì¤Î¸¡ºº¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìºÎÅÀ¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

AÆüÄø¤ÈBÆüÄø¤ÇÌäÂê¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÎÅÀ¥ß¥¹¤ÏÁªÂòÌäÂê¤ÇÈ¯À¸¡£Àµ¤·¤¤ÁªÂò»è¤òÉÔÀµ²ò¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Âç³Ø¤¬8·î1Æü¤Ë»î¸³ÌäÂê¤È²òÅúÎã¤Ê¤É¤ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢7Æü¤ËÆþ»îÌäÂê¤ò°·¤¦½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¡¢¥ß¥¹¤¬È¯³Ð¡£

¡Ú¸©Î©Âç³Ø¡¡¼ã¿ùÎ´Ê¿ ³ØÄ¹¡Û
¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤­¤Á¤ó¤È¸¡¾Ú¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¤­¤Á¤ó¤È¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×

Âç³Ø¤ÏÉÔ¹ç³Ê¤È¤·¤¿¼õ¸³¼Ô311¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËºÎÅÀ¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¡¢¿·¤¿¤Ë9¿Í¤ò¹ç³Ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢4·î¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊä½þ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£