¿À¸Í¤Î½÷À»¦³²¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤è¤ë£³Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡ÖÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·×²è¤·¤¿²ÄÇ½À¡×¸µ·º»ö¤¬²òÀâ
¡¡¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²ñ¼Ò°÷ÊÒ»³·Ã¤µ¤ó¡Ê£²£´¡Ë¤¬£²£°ÆüÌë¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Î²ñ¼Ò°÷Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£µ¡Ë¤¬»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¸µ¿ÀÆàÀî¸©·Ù·º»ö¤ÇÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÀîÂÙÊ¿»á¤Ï£²£¶Æü¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬£³Ç¯Á°¤ËÆ±»Ô¤Çµ¯¤³¤·¤¿»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆÍÈ¯Åª¤ÊÈÈ¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·×²èÅª¤ÊÈÈ¹Ô¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï£²£°Æü¸á¸å£·»þ£²£°Ê¬¤´¤í¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤Î¶»¤Ê¤É¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÊ£¿ô²ó»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¡£Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²£²Æü¤ËÅìµþ¡¦±üÂ¿ËàÄ®¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¡Ö»¦°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ç£±²ó¤«£²²ó¤°¤é¤¤»É¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÒ»³¤µ¤ó¤Ï£²£°Æü¸á¸å£¶»þÈ¾¤´¤í¡¢»ÔÆâ¤Î¶ÐÌ³Àè¤ò½Ð¤¿¸å¤ËÍ¹ÊØ¶É¤ä¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤ò·Ð¤Æµ¢Âð¡£Èø¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬ÊÒ»³¤µ¤ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Î¥É¥¢¤¬ÊÄ¤Þ¤ëÁ°¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤ÇÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èï³²¼Ô¤Î¶ÐÌ³Àè¶á¤¯¤ÇÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¡¢Ìó£µ£°Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈø¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Àî»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤«½÷À¤Î¸å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¢Âð¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¡¢¿¦¾ì¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¤É¤Á¤é¤ÎÊý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¿ôÆü´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é¿À¸Í¤ËÍè¤Æ¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¡¢¾®Àî»á¤Ï¡Ö£±¤«·î¶á¤¯Á°¤ËÅìµþ¤«¤é¿·¿À¸Í¹Ô¤¤Î¿·´´Àþ¥Á¥±¥Ã¥È¤È¿À¸Í¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ½Ìó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¾ì½ê¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÆÃÄê¤·¡¢¤³¤Î½÷À¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡££³Ç¯Á°¤â¿ô¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊÌ¤ÎÈï³²½÷À¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤â¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ø¶¦Ï¢¤ì¿¯Æþ¡Ù¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤âÆ±ÍÍ¤Î¼ê¸ý¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²£°£²£²Ç¯£µ·î¡¢Æ±»ÔÃæ±û¶è¤Î¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¼°¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Åö»þ£²£³ºÐ¤Î½÷À¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿¯Æþ¤ÏÆ±Ç¯£±·î¤«¤éÌó£µ¤«·î´Ö¤Î´Ö¤ËÊ£¿ô²ó¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±Ç¯£¹·î¡¢¿À¸ÍÃÏºÛ¤Ç½»µï¿¯Æþ¡¢½ý³²¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Ç¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡£²¤Ä¤Î»ö·ï¤Ë¤Ï¡Ö¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¼°¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿¯Æþ¡×¡ÖÈï³²¼Ô¤¬£²£°ÂåÁ°È¾¤Î½÷À¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤Ï¡ÖÆ±°ì¼ê¸ý¤ÎºÆÈÈ¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈó¾ï¤Ë´·¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£³Ç¯Á°¤Ëµ¯¤³¤·¤¿»ö·ï¤Î¼¡¤¬º£²ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¡££³Ç¯Á°¤ÎÈÈ¹Ô¤Ç¤Ï¿ô¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈï³²½÷À¤ò¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¡ÊÁê¼ê¤Ø¤Î¡Ë°ÍÂ¸¤¬¶¯¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤È¤ß¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾®Àî»á¤Ï¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¶§´ï¤ò¼¨¤·¤ÆÉô²°¤ÎÃæ¤ËÏ¢¤ì¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢½÷À¤Ëµñ¤Þ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Á°²ó¤Ï¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤Î¤¬º£²ó¤Ï¶§´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¸ý¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Æ±»á¤Ï¡Ö·ì¤ÎÉÕ¤¤¤¿¿ÏÊª¤ò¶á¤¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢ÈÈ¹Ô¸å¤Î¹ÔÆ°¤Þ¤Ç¤Ï·×²è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Åìµþ¤ËÌá¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤Ç´é¤ò±£¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¼êÂÞ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤Ê¤É¤Ë»ØÌæ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÃÕÀÛ¤ÊÈÈ¹Ô¤Ç¤¢¤ë°ìÌÌ¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£