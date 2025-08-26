¡Ö°ÜÌ±¼õ¤±Æþ¤ìÂ¥¿Ê¡×SNS¤Ç¡È¸í¾ðÊó¡É³È»¶¡Ä¥¬ー¥Ê¡È¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¡ÉÇ§Äê¤Î¿·³ã¡¦»°¾ò»Ô¤ËÌó4000·ï¤Î¹³µÄ¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤» ¿¦°÷¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë
JICA¡¦¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¤«¤é¥¬ー¥Ê¤Î¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤¬¹¤¬¤ê¡¢»Ô¤Ë¹³µÄ¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JICA¤Ï8·î¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤ÇÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢»°¾ò»Ô¤ò¥¬ー¥Ê¤Î¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤ËÇ§Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤¬¥Ûー¥à¥¿¥¦¥óÇ§Äê¤Ï¡Ö°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ê¤É»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤òÈ¯¿®¡£SNS¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ûー¥à¥¿¥¦¥óÇ§Äê¤òÅÁ¤¨¤ë»°¾ò»Ô¤ÎX¤Ë¤Ï4000¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£¡Ö°ÜÌ±¤ÏÃÇ¸ÇÈ¿ÂÐ¡×¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¹³µÄ¤äµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢8·î25Æü¤«¤é26ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÆâÍÆ¤¬»ÔÌò½ê¤ÎÅÅÏÃ¤ËÌó420·ï¡¢¥áー¥ë¤ÇÌó3600·ï´ó¤»¤é¤ì¡¢¿¦°÷¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»°¾ò»Ô¤ÎÂìÂôÎ¼»ÔÄ¹¤Ï25Æü¡¢»Ô¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¡Ö¥Ûー¥à¥¿¥¦¥óÇ§Äê¤Ï°Ü½»¤ä°ÜÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢JICA¤Ï¡Ö¸½ÃÏ¤ÎÊóÆ»¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆâÍÆ¤ÎÄûÀµ¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£