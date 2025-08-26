¡Úµð¿Í¡Û ÀõÌîæÆ¸ã¤¬Éüµ¢¸å½é¥Þ¥ë¥Á¡Ö·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×£²»î¹ç¤Ö¤ê¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤ë
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç£´¡½£±µð¿Í¡Ê£²£¶Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬£±·³Éüµ¢¸å½é¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£²ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç£²»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡££²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£´²óÀèÆ¬¤Ç¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£²¤«¤é¾²ÅÄ¤ÎÄ¾µå¤ò¥´¥í¤Ç¤·¤Ö¤È¤¯ÃæÁ°¤Ø±¿¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë£¶²ó£²»à¤Ç¤Ï¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤ä¤ä±Ë¤®¤Ê¤¬¤é¤âºÇ¸å¤Ïº¸¼ê°ìËÜ¤ÇÃæÁ°°ÂÂÇ¡£¡Ö±¦¼Ü¹ü·Ô¾õ¡Ê¤±¤¤¤¸¤ç¤¦¡ËÆÍµ¯ÉÔÁ´¹üÀÞ¡×¤«¤é¤Î£±·³Éüµ¢¸å¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÊ£¿ô°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡ÊÂÇµå¤Î¡ËÈô¤ÖÊý¸þ¤È¤«ÊÑ²½µå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ÎÆþ¤ìÊý¤È¤«¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÀõÌî¤Ï£¶·î£µÆü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¡Ë±¦¼ê¼óÉÕ¶á¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤ÆÉé½ý¡£±¦¼Ü¹ü·Ô¾õ¡Ê¤±¤¤¤¸¤ç¤¦¡ËÆÍµ¯ÉÔÁ´¹üÀÞ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£ÃÏÆ»¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ß¡¢£¸·î£²£²Æü¤Ë£±·³¾º³Ê¡£¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£