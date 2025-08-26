「河田さんのくしゃみは…」日向坂46藤嶌果歩が明かした先輩メンバー・河田陽菜の“秘密”に山下葉留花もビックリ!?
日向坂46の河田陽菜、郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。8月22日（金）の放送は、先週に引き続き、藤嶌果歩と山下葉留花の2人でお届けしました。
◆かほりんの最新メモ
山下：かほりん（藤嶌の愛称）は「ほっとひといき！」2回目の登場です！
藤嶌：はい、2度目まして〜！
山下：そこで、まず1週目で紹介しきれなかったメールを読みたいと思います。
＜リスナーからのメッセージ＞
「新パーソナリティのかほりん、『ほっとひといき！』へようこそ！ 以前『日向坂で会いましょう』（テレビ東京）で『メモを取り始めた』というエピソードを話していましたが、ついにメモの出番ですね！ 早速ですが、お話できるエピソードトークはありますか？」
藤嶌：実は、メンバーの行動とかで“面白い！”って思ったらメモを取っているんだけど、最近は何をメモしたっけな……（笑）？
山下：見てみる？
藤嶌：見てもいい？ 日向坂46メンバーって、ちょっと不思議な人が……あっ（笑）。
山下：なになに!? （メモを見ながら）もう笑ってる。
藤嶌：じゃあ一番最新のメモを言います。
【河田さんのくしゃみは犬の鳴き声みたい】
山下：ハハハ（笑）! どんな感じだっけ？
藤嶌：“犬が鳴いた？”って思ったら、河田さんのくしゃみで（笑）。でも、あまり聞いたことなくない？
山下：うんうん。
藤嶌：唯一それが聞けた瞬間があって、本当に「フゥン！」みたいな（笑）。
山下：えっ（笑）!? 確かに今のくしゃみはワンちゃんだった。
藤嶌：これが河田さんのくしゃみだった。「ハクション」とか「クシュン」じゃなくて「フゥン！」って（笑）。
山下：知らなかった！
藤嶌：そう、それでビックリしてメモした気がする。
山下：河田さんに今度「ちょっとくしゃみしてください」って言ってみよう（笑）！
藤嶌：確かに（笑）。これからメモも少しずつ増えていくと思うので、またお話させてください！
山下：ぜひ聞かせてください！
番組概要
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）
放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55
パーソナリティの藤嶌果歩
パーソナリティの山下葉留花
番組概要
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）
放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55
