Ì¾¸Å²°¾ì½ê£Ö¤ÎËëÆâ¡¦¶×¾¡Êö¤¬£²£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ö£²£µºÐ¤è¤êÈôÌö¤Ç¤¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î²Æ½ä¶È¤Ï£²£¶Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦´¢Ã«»Ô¤Î¥¦¥£¥ó¥°¥¢¥ê¡¼¥Ê´¢Ã«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç½é¤á¤Æ»òÇÕ¤òÊú¤¤¤¿ËëÆâ¡¦¶×¾¡Êö¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢£²£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÅÚÉ¶¤Ë¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µÇ°»£±Æ¤ä¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡£²£µºÐ¤Î£±Ç¯¤Ï¡¢»Ë¾å£³£·¿ÍÌÜ¤ÎÊ¿Ëë£Ö¤ÇÄù¤á¤¿¡££²¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤¬¤«¤«¤ë½©¾ì½ê¡Ê£¹·î£±£´Æü½éÆü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¼¡¤Î£±Ç¯¤Ø¡Ö¤â¤¦£²£¶ºÐ¤«¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡££²£µºÐ¤è¤êÈôÌö¤Ç¤¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£