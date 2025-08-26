¡Úµð¿Í¡Û¿ùÆâ½ÓºÈ¥³¡¼¥Á¡¢£¸ÇÔÌÜ¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬¤Ë¡Ö¼¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç£´¡½£±µð¿Í¡Ê£²£¶Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬£·²ó£¹°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç£¸ÇÔÌÜ¡£Ä¾µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¤¿½é²ó¤¤¤¤Ê¤ê¤Î£²¼ºÅÀ¤òÌÔ¾Ê¤·¡Öº£Æü¤Ï¤½¤³¤ÇÉé¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤¤µå¤òÃµ¤¹Á°¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï»î¹ç¸å¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Í¤§¡×¤È¤Þ¤º°ì¸À¡£¡ÖÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê»î¹çÁ°¡Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤¤¤¯¤éÎÉ¤¯¤Æ¤â¤Í¡£µÕ¤Ë°¤¯¤Æ¤â¡Ê»î¹ç¤Ç¤Ï¡ËÍÞ¤¨¤ë»þ¤ÏÍÞ¤¨¤ë¤«¤é¡£¤À¤±¤É¡¢£²²ó°Ê¹ß¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢¼¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¼¡²óÅÐÈÄ¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£