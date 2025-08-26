¡ÚÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¡¡G1¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ì¡¼¥¹¡ÛÀÄ»³¼þÊ¿¤¬Âç²ñ4V¡¡»îÁö¥È¥Ã¥×¡ª¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç·è¤á¤¿
¡¡ÈÓÄÍ¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼G1¡ÖÂè68²ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ì¡¼¥¹¡×¤Ï26Æü¡¢ºÇ½ª12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¡Ê4100¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬ÎÉÁöÏ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÄ»³¼þÊ¿¡Ê40¡á°ËÀªºê¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×S¤«¤é¸åÂ³¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÂç²ñ4V¡£¾Þ¶â350Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£2Ãå¤Ë¹ÓÈøÁï¡¢3Ãå¤Ï¼Ä¸¶ËÓ¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤ÏÎÉÁöÏ©¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£»îÁö¥¿¥¤¥à¤Ï5ÏÈÀÄ»³¼þÊ¿¤¬¥È¥Ã¥×¤Î30¡£4ÏÈ¹ÓÈøÁï¤¬31¤Î2ÈÖ»þ·×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£S¹ª¼Ô¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÃíÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£5ÏÈÀÄ»³¼þÊ¿¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°06¤«¤é¥º¥Ð¥Ã¤ÈÆâ¤ò¤Î¤ß¹þ¤ó¤Ç1¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀè¼è¡£¡Ö¤ß¤ó¤ÊÁá¤¤¤±¤ÉS¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ç¼ÆÀ¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¼þ²ó¤´¤È¤Ë¸åÂ³¤ò°ú¤Î¥¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥ê¡¼¥É¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¯¤·½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë»îÁö¤¬½Ð¤¿¤·¡¢¥¿¥¤¥ä¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´Éô¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ»Ãæ¤Ï¼è¤ê¤¢¤¨¤º³ê¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÜÂç²ñ¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê4V¡£G1¤Ï¼«¿È¤Î»ý¤ÄµÏ¿¤ò¡Ö31¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ï´¹¤ï¤ë¤±¤É¡¢ÈÓÄÍ¤ÎSGÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê10·î29Æü¡Á11·î3Æü¡Ë¤Î»²¹Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼¡Àá¤Ï4Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë°ËÀªºêG1¡Ö¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥«¥Ã¥×¡×¡Ê9·î3¡Á7Æü¡Ë¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡£ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£