¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢·ëº§¸å½é¤Î¸ø¤Î¾ì¡ÖÁ´°÷°ã¤¦Åú¤¨½Ð¤¹¤«¤éŽ¥Ž¥Ž¥¡×¡¡¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤â¿·º§¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤¹
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬26Æü¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤È¤Î·ëº§¸å¡¢½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¡£¿·º§¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·º§¥Û¥ä¥Û¥ä¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÐºÒ¤Î½é´ü¾Ã²Ð¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤ë¡Øfire limit 120¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥í¡¼¥ó¥ÁÈ¯É½²ñ¤Ç¤¹¡£ËÉºÒ»Î¤«¤é¾Ã²Ð¥¹¥×¥ì¡¼¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¤Ê¤«¡¢¡Ö°¦¤Î±ê¤Ï¾Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥¸¤ê¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤¹¤«¤µ¤º¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é·ëº§¤òÇï¼ê¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¡È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤ÈÆ±»þ¤Ë¡È»ä¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ê¤éÄê´üÅª¤Ë·ëº§¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢º£Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤ª½Ë¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¤ªÊÖ¤·²¿ÅÏ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´°÷°ã¤¦Åú¤¨½Ð¤¹¤«¤é¡¢Åý°ì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê8·î26ÆüÊüÁ÷¡Ønews every.¡Ù¤è¤ê¡Ë