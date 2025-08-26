¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤¬¤è¤¤¤È»×¤¦¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥á¡¼¥«¡¼¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖAnker Soundcore¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
Í¥¤ì¤¿²»¼Á¤äµ¡Ç½À¤ò»ý¤Ä¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥¤¥ä¥Û¥ó¡£Æ±»þ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ê¤¬¤éµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤¿¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î1¡Á4Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥á¡¼¥«¡¼¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤¬¤è¤¤¤È»×¤¦¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥á¡¼¥«¡¼¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÃÍÃÊ¤ÈÉÊ¼Á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¡¢µ¡Ç½¡¢²Á³Ê¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö²»¼Á¤â¤è¤¯¡¢ÃÍÃÊ¤â1Ëü¤°¤é¤¤¤ÇÇã¤¨¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖApple¤è¤ê¤â²»¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÃÍÃÊ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ª¼êº¢¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡Ë¡¢¡Ö²Á³Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ²»¼Á¤äµ¡Ç½¤¬¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¸Î¾ã¤Ê¤É¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤Ï1Ëü±ßÄøÅÙ¤ÇÇã¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¸ÅÅÄ Í´»°
¥ª¡¼¥ë¥¢¥Ð¥¦¥È¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢²ÈÅÅÎÎ°è¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë°ì´Ó¤·¤Æ·È¤ï¤ê¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀìÌç²È¤¿¤Á¤È¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¡¦¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤¿¿¼¤¤¾¦ÉÊÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÏAll About¥Ë¥å¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÇã¤¤¤â¤Î¾ðÊó¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃ´Åö¡£Ãæ¤Ç¤âAmazon¤Î¤ªÆÀ¾ðÊó¤ä¥»¡¼¥ë¹¶Î¬¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¡Èº£¤¹¤°»È¤¨¤ë¤ªÆÀ¥ï¥¶¡É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ËèÇ¯·ç¤«¤µ¤º¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë²»³Ú¹¥¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ë¤â¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
(Ê¸:¸ÅÅÄ Í´»°)
2°Ì¡§Anker Soundcore¡¿99É¼¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Ê¤¬¤é¡¢µ¡Ç½À¤ä²»¼Á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò¿ôÂ¿¤¯Å¸³«¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖSoundcore P40i¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°2.0¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢10Ê¬´Ö¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç5»þ´ÖºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¡£¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀÜÂ³¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Äã²Á³ÊÂÓ¤Ç¤â½¼¼Â¤·¤¿µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§SONY¡¿127É¼¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤«¤é¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤¿µ¡¼ï¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ëSONY¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖWF-C700N¡×¤Ï¡¢¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤äÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î²»¼Á¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
