¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¡¢¤³¤ÎÁ°¤Þ¤Ç¶²Îµ¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦Ë°¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Çã¤Ã¤¿¿Þ´Õ¥»¥Ã¥È¡¢Á´Á³¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡£»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¿Æ¤Ê¤é¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤ó¤ÊÇº¤ß¡£¹â³Û¤Ê¶µºà¤ä½¬¤¤»ö¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Îµ¤¤Þ¤°¤ì¤ÇÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡¢¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤·¤«¤·¡¢²ÈÄí¶µ°é¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î´äÅÄ¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö°Ü¤êµ¤¡×¤³¤½¤¬»Ò¤É¤â¤Î³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ëºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢´äÅÄ¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·´©¡Ø¼«Ê¬¤«¤é³Ø¤Ù¤ë»Ò¤Ë¤Ê¤ë¡¡ÀïÎ¬Åª¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¶µ°é¡Ù¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¥Ö¡¼¥à¡×¤ò³Ø¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¤È¡¢Ãµµæ¿´¤ò°é¤à¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¡×¤Î¼ÂÁ©Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¹â³Û¤Ê¶µºà¤ËÍê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿Æ»Ò¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤Î³Ø¤ÖÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û·ÄØæ¡¦UWC¾©³ØÀ¸¤ÎÊì¤¬¹Í°Æ¡ª ¹¥¤¤ò³Ø¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ÖÅ·ºÍ¥Î¡¼¥È¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤ÎË×Æ¬¤¹¤ëÎÏ¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Îä¤á¤ë¤È¤¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É¤¢¤Ã¤µ¤ê¶½Ì£¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£Ãî¤¬¹¥¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÅÅ¼Ö¤¬¹¥¤¤À¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥°¥Ã¥º¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆÍÁ³Â¾¤Î¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤¬°Ü¤Ã¤¿¤ê¡£
¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÇã¤¤½¸¤á¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤è¡Ä¡Ä¡×¤ÈÅÓÊý¤Ë¤¯¤ì¤Æ¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤é¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤Ê¤è¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
»Ò¤É¤â¤Î°Ü¤ê¤æ¤¯¶½Ì£´Ø¿´¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ö¡¼¥à¤¬µî¤Ã¤¿¤é¡¢µî¤ë¤â¤ÎÄÉ¤ï¤º¡£½¸¤á¤¿¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤ê¥á¥ë¥«¥ê¤ÇÇä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿Æ¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¶½Ì£¤Ï¤¹¤°¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢É÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª º£¤½¤³¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤Î³Ø¤Ó¤òº¹¤·¹þ¤â¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê»Ò¤Ï¾¼ÏÂ¥é¥¤¥À¡¼¡¦Ê¿À®¥é¥¤¥À¡¼¡¦ÎáÏÂ¥é¥¤¥À¡¼¤ò¼«Á³¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¸¦µæ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ç¥£¥±¥¤¥É¤Î¡Ø¥Ç¥£¥±¥¤¥É¡Ù¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ç¥£¥±¥¤¥É¤Ï10Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ç¥£¥±¥¤¥É¤ÏÊ¿À®²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º10¼þÇ¯µÇ°¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤¬¹¥¤¤Ê»þ´ü¤¬²á¤®µî¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òÂêºà¤Ë¤·¤Æ³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î´Ø¿´¤Ë°ú¤´ó¤»¤ÆÂÐÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡ÖÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¡¼¥à¤¬µî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤µ¤Ã¤µ¤ÈÄü¤á¤Æ¡¢º£¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î»Ò¤É¤â¤Î´Ø¿´¤òÀ¸¤«¤¹»Å³Ý¤±¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤Ï¡¢Ãµµæ¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¼¡¤Î4¤Ä¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë
2. ¡ÖÅ·ºÍ¥Î¡¼¥È¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë
3. ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Îµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë
4. ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤Ë½Ð¤«¤±¤ë
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Ï¡¢½ÐÍè»ö¤äÊª»ö¤ò¡Ö¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡©¡×¤È·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¼¡¤Ê¤ë°ìÊâ¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤³¤½¤¬¡¢Ãµµæ¤ÎÆþ¸ý¤ËÍ¶¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î²ñÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¤¹Îã¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÏÃç¤Î¤¤¤¤A¤Á¤ã¤ó¤Ë½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥±¥ó¥«¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò»Ò¤É¤â¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆ³¤¯»ÑÀª¤Ç±þ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤¼A¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¤ò»Ò¤É¤â¤ËÅê¤²¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢A¤Á¤ã¤ó¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤â¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿¤é¤«¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤À¤±¤¬100¡ó°¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£ÁÐÊý¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤«¤é¥±¥ó¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖºòÆü¡¢»ä¤¬A¤Á¤ã¤ó¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²¾¤Î¸¶°ø¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â°ì¿Í¤ÇÂ¿ÌÌÅª¤ËÊª»ö¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤Ï½ÐÍè»ö¤òÀ°Íý¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤È¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¿Æ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»Ù±ç¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ËÆ±Ä´¤·¤ÆA¤Á¤ã¤ó¤Î°¸ý¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤Ë¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ç»×¹Í¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Åú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¼«¿È¡£
»Ò¤É¤â°ì¿Í¤Ç¤Ï¡¢¡ÖA¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤ÆÂç·ù¤¤¡×¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿Æ¤¬ÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¼ÁÌä¤ò¶´¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¸¤Ä¤ÏÁê¼ê¤À¤±¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡×¡Ö¼¡¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë»ö°Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª»ö¤¬À®¸ù¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬±Ñ¸¡¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¹ç³Ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¡ÖÁ°²ó¤Î»î¸³¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÐºö¤ò¤·¤¿¤éº£ÅÙ¤ÏËÜÅö¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£ÅÙ¤Ï¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¡×¤È¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÐºö¤Ë»×¹Í¤ò¤á¤°¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç·¡¤ê²¼¤²¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢Êª»ö¤òÍý²ò¤·¤ÆÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â°ì¿Í¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£
¤À¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤«¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÄø¤Î¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎã¤Ë¤¢¤²¤¿Í§¤À¤Á¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢¤â¤··ëÏÀ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢A¤Á¤ã¤ó¤È¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»Ò¤É¤â¼«¿È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¶½Ì£¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤³¤½¥Á¥ã¥ó¥¹¡£º£Æü¤«¤é¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ç¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤ËÃµµæ¿´¤ò°é¤Æ¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©´äÅÄ¤«¤ª¤ê¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
²ÈÄí¶µ°é¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈJapanÂåÉ½¡¿Á´¹ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Þ¥¶¡¼¤Î²ñÉûÂåÉ½¡£ÍÄ»ù¶µ¼¼¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤òÊÙ¶¯¹¥¤¤Ë°é¤Æ¤¿¤¤¡ª¡×¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢ÆÈ¼«¤Î¶µ°éË¡¤ò³«È¯¡£¥¬¥ß¥¬¥ß¸À¤ï¤ºÊÙ¶¯¹¥¤¤ÇÃÎÅª¤Ê»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ëºîÀï¡Ø¤«¤ª¤ê¥á¥½¥Ã¥É¡Ù¤òÁ´¹ñ¤ØÅ¸³«Ãæ¡£3¿Í¡Ê1ÃË2½÷¡Ë¤Î¥Þ¥Þ¡£ºÇ¿·´©¡Ø¼«Ê¬¤«¤é³Ø¤Ù¤ë»Ò¤Ë¤Ê¤ë ÀïÎ¬Åª¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¶µ°é¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¡£(Ê¸:´äÅÄ ¤«¤ª¤ê)
