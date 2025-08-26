¡ÖÈþ½÷·³ÃÄ¡×¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡¢41ºÐÃÂÀ¸Æü¤òÃçÎÉ¤·Èþ½÷¤é¤¬½ËÊ¡¡ª ¡È½÷»Ò²ñ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¡Ä¡×Àä»¿¤ÎÀ¼
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¤µ¤ó¤Ï8·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Í§¿Í¤¿¤Á¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¤ÎÈþ½÷Í§¿Í½¸¹ç
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡³§¤µ¤ó¤Ë¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡Ä¡×¡ÖÈþ½÷·³ÃÄ¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹Èþ¤·¤¤¡×¤È¡¢½ËÊ¡¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¼¡¡½÷»Ò²ñ³Ú¤·¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃÝÆâ¾Ä¤µ¤ó¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹õß·¤æ¤ê¤«¤µ¤ó¤é5¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Á´°÷Èþ¿Í¤Ç¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÅ¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï8Æü¤Ë41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ¤µ¤ó¡£18Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È½Ð³Ý¤±¤¿»þ¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
