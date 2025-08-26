¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡ÛÇò´äÎÜÉ±¡ÊJO1¡ËÄçËÜµÁ¹Ô¤«¤é¤Î»÷´é³¨¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë´¿´î¡ª¡ÖÊõÊª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
±Ç²è¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤¬8·î26Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Ð¥ë¥È9 ¥¹¥¯¥êー¥ó9¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Çò´äÎÜÉ±¡ÊJO1¡Ë¤È¡¢µÓËÜ²È¤ÎÀ¾ÅÄ¥·¥ã¥È¥Êー¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¢£Çò´äÎÜÉ±¡¢¼ç±é±Ç²è¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×
Ëþ°÷¸æÎé¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¡¢8·î22Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇò´ä¤Ï¡Ö¸ø³«Æü¤Ï³¤³°¤Ë¤¤¤ÆÆüËÜ¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¤ÎÌ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢22Æü¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£
À¼Í¥½éÄ©Àï¤À¤±¤Ë¡ÖËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï³Ð¸ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢À¼Í¥½éÄ©Àï¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ±Ç²è¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¼çÂê²Î¤âÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÀÕÇ¤¤ä¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬¸ø³«¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹¥É¾¤Ë¶»¤òÉï¤Ç¤ª¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸¶ºî¤Î¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¡ØÀ±¤ÈÍã¤Î¥Ñ¥é¥É¥¯¥¹¡Ù¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ë×Æþ´¶¤¢¤ëSFÅªÀ¤³¦´Ñ¤òÁÏÂ¤¤·¤¿À¾ÅÄ¤Ï¡ÖSF¤È¤¤¤¦¤È¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤ÏÅöÁ³´èÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤ËÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¢£ÏÃÂê¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È
Çò´ä¤Ë¤è¤ëºî»ìºî¶Ê¤Î¼çÂê²Î¡Ö½äÀ±¡×¤âÏÃÂê¡£Çò´ä¤Ï¡ÖJO1¤È¤·¤Æ¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤½¤Î¤È¤¤Î¾õ¶·¤¬ÁÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î´¶ÁÛ¤ä¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¡£
À¾ÅÄ¤â¡Ö½é¤á¤Æ³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤´¤¹¤®¤ÆÌµ¸À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï5Ç¯´ÖËÜºî¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÜÉ±¤µ¤ó¤âºÇ½é¤«¤é´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¶Ê¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦´°À®·Á¤È¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾ù¤ì¤Ê¤¤¿®Ç°¡×¤òÈ¯É½
ËÜºî¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬ÀµµÁ¤äÈþ³Ø¤ò»ý¤Á¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾ù¤ì¤Ê¤¤¿®Ç°¡×¤òÈ¯É½¡£
Çò´ä¤Ï¡È¿®Ç°¡É¤ò¡ÈÈþ³Ø¡É¤È²ò¼á¤·¡ÖËÍ¤Ï½ª¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ËÈþ³Ø¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢²¿»ö¤â¡£¿Í´Ö¤â¤½¤¦¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤ÆÍè¤Æ½ª¤ï¤ê¤¬Íè¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Ñ³¤¤¤·Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£º£²ó¡Ø½äÀ±¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ïº£¸å²¿¶Ê¤Î¶Ê¤ò»Ä¤»¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤È¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤ËÈþ³Ø¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª»Å»ö¤äÌÜ¤ÎÁ°¤Î»ö¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¼«Ê¬¤¬½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ö¤¬Èþ³Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀ¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ª»û¤ÇÏÂ¾°¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡Ä¡×¤ÈÇò´ä¤Î·Ç¤²¤ëÈþ³Ø¤Ëáã¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿À¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Çò´ä¤Ï¡¢º£¸åÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¤É¤ó¤É¤ó¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤âJO1¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£¤½¤Î¤¢¤é¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿Çò´ä¤¬ÊÖÅú¤ËµÍ¤Þ¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÀ¾ÅÄ¤¬¡ÖÇò´ä¤µ¤ó¤Ïº«Ãî¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤Ê¤é¤ÐËÍ¤ÈÃî¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È½õ¤±½®¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Çò´ä¤Ï¡Ö¥¦¥ïー¡ª¡¡¤½¤ì¤Ï·ë¹½¤¤Ä¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÄçËÜµÁ¹Ô¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÉñÂæ°§»¢½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÄçËÜµÁ¹ÔÄ¾É®¤ÎÇò´ä¤Î»÷´é³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¿§»æ¤¬Çò´ä¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÇò´ä¤Ï¡Ö¤¨¡©¡¡ËÜÅö¤Ë¡©¡¡¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡¡Éô²°¤Ë¾þ¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¿§ËþÌÌ¤Ç¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤ë¤ÈËÍ¤¬±é¤¸¤¿¥è¥¦¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÊõÊª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡¡ºÇ¹â¡ª¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÇò´ä¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÂç»ö¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â°ì½ï¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¡£
±Ç²è¾ðÊó
¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù
¿·½É¥Ð¥ë¥È9Â¾Á´¹ñ¸ø³«Ãæ
½Ð±é¡§Çò´äÎÜÉ±¡ÊJO1¡Ë
ÇòÀÐÀ²¹á¡¢ÉðÆâ½ÙÊå¡¢Æü³ÞÍÛ»Ò
´Ý»³Î´Ê¿
¸¶ºî¡§¡ØÀ±¤ÈÍã¤Î¥Ñ¥é¥É¥¯¥¹¡Ù
¼çÂê²Î¡§¡Ö½äÀ±¡× RUKI ¡ÊJO1¡Ë(LAPONE ENTERTAINMENT¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÀÅÌî¹¦Ê¸
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÄçËÜµÁ¹Ô
¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§·ÁÉô°ìÊ¿
ÇÛµë¡§¥®¥ã¥¬
(C)SQUARE ENIX, SUNRISE
(C)ASONEÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://gaga.ne.jp/asone/
JO1 OFFICIAL SITE
https://jo1.jp/