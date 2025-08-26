¡Ú8·î31Æü¤Þ¤Ç¡Û¡ÖÇã¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¡È¸¸¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡É¤¬ÈÎÇä¿ô¤òÁýÎÌ¡õÈÎÇä»þ´Ö¤â³ÈÂç¡ª¡ÊÀéºÐ»Ô¡Ë
2025Ç¯8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡Ø¥ë¥¿¥ª¿·ÀéºÐ¶õ¹ÁÅ¹¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Õ¥©¥Ëー¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡Ù¤ÎÈÎÇä¿ô¤¬Áý¤ä¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈÎÇä»þ´Ö¤âÄ«8»þ¡¦11»þ¡¦13»þ¤Î1Æü3²ó¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥·¥¤¥·¥¤
¡Ø¥µ¥ó¥Õ¥©¥Ëー¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡Ù¤Ï¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹ÁÅ¹¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Áー¥º¥±ー¥¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡¢¥µ¥¯¥Ã¡¢¥¶¥¯¥Ã¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¥Ñ¥¤¡£¡ÖÇä¤êÀÚ¤ì¤ÇÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡È¸¸¤Î¡É¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¡¢¥ê¥³¥Ã¥¿¥Áー¥º¡¢¤½¤·¤Æ±£¤·Ì£¤È¤·¤Æ¥ì¥â¥ó¥¯¥êー¥ßー¥Úー¥¹¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤ÈÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¥¯¥êー¥à¡£¤½¤³¤Ë¡¢¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤È¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¥ß¥ë¥ー¤Ê¥¯¥ìー¥à¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¤È¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥¸¥§¥Î¥ïー¥º¤ò½Å¤Í¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Áー¥º¥±ー¥¤Î¤è¤¦¤Ê±ü¹Ô¤¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¡£
»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¹á¤Ð¤·¤¤¥áー¥×¥ë¤È¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥¶¥¯¥¶¥¯¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤È¡¢¥Áー¥º¤ä¥«¥¹¥¿ー¥É¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ë¤«¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤¬ÀäÉÊ¤Ç¤¹¡ª²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥·¥¤¥·¥¤
¤½¤ó¤Ê¸¸¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡Ø¥µ¥ó¥Õ¥©¥Ëー¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡Ù¤ÎÈÎÇä»þ´Ö¤¬Ä«8»þ¤«¤é¤Ë³ÈÂçÃæ¡ª¡¡¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¾ÜºÙ¾ðÊó ²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥·¥¤¥·¥¤
¥µ¥ó¥Õ¥©¥Ëー¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å
²Á³Ê¡§3¸ÄÆþ 1,650±ß
ÈÎÇä³«»Ï»þ´Ö¡§8:00¡¿11:00¡¿13:00
¼Â»Ü³«»ÏÆü¡§2025Ç¯8·î1Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»ÔÈþ¡¹987 ¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¹ñÆâÀþÎ¹µÒ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë2³¬ ¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ª¡¡¥ë¥¿¥ª¿·ÀéºÐ¶õ¹ÁÅ¹
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÈÎÇä»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îß·×42,000¸Ä¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÇã¤¨¤Ê¤¤¡É¤ÈÏÃÂê¤Î¶õ¹Á¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÄ«¤Ë¤âÅÐ¾ì¡ª
¡ÖÄ«¤ÎÊØ¤Ë¾è¤ëÁ°¤ËÇã¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤º¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£²ó¤ÎÈÎÇä¿ôÁýÎÌ¡õÈÎÇä»þ´Ö³ÈÂç¤Ï¡¢8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡ª¡¡¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ªÊ¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers
¡Ú²èÁü¡¦»²¹Í¡Û¡Ú¥ë¥¿¥ª¿·ÀéºÐ¶õ¹ÁÅ¹¡Û¡È¸¸¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡É¡Ø¥µ¥ó¥Õ¥©¥Ëー¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤ËÄ«8»þ¤«¤éÅÐ¾ì¡ª8·î1Æü¤è¤ê1¥ö·î¸ÂÄê¤Ç¡¢ÈÎÇä¿ô¤òÁýÎÌ¡õÈÎÇä»þ´Ö¤â³ÈÂç - PR TIMES
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ê¸Ãæ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£