½±·â¤¹¤ë½÷À¤òÇ°Æþ¤ê¤ËÊª¿§¤«¡Ä»ö·ïÁ°Æü¤«¤éÃ«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬Èï³²½÷À¿¦¾ìÉÕ¶á¤ò¤¦¤í¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¤¬ËÉ¥«¥á¤Ë¡¡¿À¸Í24ºÐ½÷À»¦³²»ö·ï
Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í»Ô¤Î½÷À»¦³²»ö·ï¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢»ö·ïÁ°Æü¤«¤é½÷À¤Î¿¦¾ìÉÕ¶á¤ò¤¦¤í¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
8·î19Æü¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ËÃ»¥Ñ¥ó»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿ÃË¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ê¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»ý¤Á¡¢Ã¯¤«¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÊâÆ»¤ÎÏÆ¤ËºÂ¤ê¤³¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÃË¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
8·î20Æü¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤Ç¡¢½»¿Í¤ÎÊÒ»³·Ã¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤Î¶»¤Ê¤É¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÊ£¿ô²ó»É¤·¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÒ»³¤µ¤ó¤Ï»ö·ïÅöÆü¡¢¿¦¾ì¤ò½Ð¤¿Ä¾¸å¤«¤éÈï³²¤ËÁø¤¦¤Þ¤ÇÌó50Ê¬´Ö¡¢¸å¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢»ö·ïÁ°Æü¤Ë¤âÊÒ»³¤µ¤ó¤Î¿¦¾ìÉÕ¶á¤ò¤¦¤í¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬½±·â¤¹¤ë½÷À¤òÇ°Æþ¤ê¤ËÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 8·î26ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë