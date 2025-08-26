¡Ú ½ÂÃ«Æäºé ¡Û¡Ö29ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡×ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ë½ËÊ¡½ÂÂÚ¡¡ ¡È¥±¡¼¥¤ÏÍèÇ¯¤â¤¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¤¡É
¸µNMB48¤ÇÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÂÃ«Æäºé¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÂÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢29ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¥±¡¼¥¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¥Æ¥¥¹¥È¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¡¢Î¾¼ê¤ÇÂç¤¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÂÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢¤í¤¦¤½¤¯¤Î²Ð¤ò¿á¤¾Ã¤½¤¦¤È¤·¤Æ1ËÜ»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ»×¤ï¤º¶ì¾Ð¡¢¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÏ¢Â³¤·¤ÆÅê¹Æ¡£¡Ö30ºÐ¤Ë¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤¿¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ë¡¢¤é¤·¤¯²á¤´¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Â³¤¯°ìÇ¯¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë½ÂÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Ö#¿´¤¬¹¬¤»¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹♡¡×¡Ö#¤¢¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥±¡¼¥¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹♡¡×¡Ö#ÍèÇ¯¤â¤¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤Ë¤¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹♡¾Ð¡×¤È¡¢´üÂÔ¤ËËþ¤Á¤Æ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÄÉ²Ã¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û