¡ÖAI¤ÇÊõ¤¯¤¸¤ÎÅöÁªÈÖ¹æ¡¢Åö¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë»î¤·¤¿·ë²Ì¤Ï¡©
AI¤ÎÎÏ¤Ç²¯ËüÄ¹¼Ô¤òÁÀ¤¨¤ë¡©
Àè½µ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÊõ¤¯¤¸¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¾Þ¶â¤¬6²¯5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó949²¯±ß¡Ë¤Ë¤Þ¤ÇËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êõ¤¯¤¸¤Ã¤Æ·ë¶É¤Ï±¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²Ê³Ø¤äAI¤ÇÅö¤¿¤ê¤òÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£²Ê³Ø¤äAI¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î949²¯±ß¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¤¥¿¥ê¥¢ÆîÉô¡¦¥µ¥ì¥ó¥ÈÂç³Ø¤Î3¿Í¤Î³ØÀ¸¤Ï¡Ö²Ê³Ø¤Ç¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤ÇÊõ¤¯¤¸¤ÎÅöÁªÈÖ¹æ¤òÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
3¿Í¤Î³ØÀ¸¤ÏAI¤ò»È¤Ã¤Æ²áµî¤ÎÃêÁª¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼¡¤ÎÅöÁªÈÖ¹æ¤òÍ½Â¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âº£Ç¯4·î¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤Ç¼ÂºÝ¤Ë4Ëü3000¥æ¡¼¥í¡ÊÌó742Ëü±ß¡Ë¤ÎÅöÁª¶â¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Ê³Ø¤Ï±¿Ç¤¤»¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¡©¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËAI¤¬Åö¤¿¤êÈÖ¹æ¤òÍ½Â¬¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢2Ç¯Ê¬¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ê¿ô»ú¤òÌµÍý¤ËÅö¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·«¤êÊÖ¤·½Ð¤Æ¤¯¤ë¿ô»ú¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡ÖÄ¹¤¤´Ö½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈÖ¹æ¤Ï¤½¤í¤½¤í½Ð¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤¯¤¢¤ëÅÒ¤±Êý¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÅÒ¤±²°¤Ç¤¢¤ëDiego Manca¤µ¤ó¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤âÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö3¿Í¤¬Å¹¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï1¤«·î¤Û¤ÉÁ°¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÄ¹¤¤´Ö½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ô»ú¤ËÅÒ¤±¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ê¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈManca¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤Ï¤à¤·¤í¡¢¤è¤¯½Ð¤ëÈÖ¹æ¤ËÅÒ¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤½¤Î¹Í¤¨¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¿ô³ØÅª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡× ¤È¤Î¤³¤È¡£
Êõ¤¯¤¸¤ÏËÜÅö¤Ë¥é¥ó¥À¥à¡©
¤â¤·²Ê³ØÅª¤ËÅö¤¿¤êÈÖ¹æ¤ò»öÁ°¤ËÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃêÁª¤Ï´°Á´¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢ÃêÁª¤ÏÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿ô³Ø¼ÔFrédéric Giroire»á¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²áµî¤ËÆ±¤¸ÈÖ¹æ¤¬²¿ÅÙ½Ð¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿½Ð¤ë¤³¤È¤òÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÊõ¤¯¤¸¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëµ¡ºà¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Êõ¤¯¤¸¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬ÊªÍýÅª¤ËÈùÌ¯¤Ë°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÇÛÃÖ¤Î»ÅÊý¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
AI¤Ê¤é¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ï¸«È´¤±¤Ê¤¤ºÙ¤«¤Ê°ã¤¤¤ò¸¡½Ð¤·¡¢¤è¤ê¾¡¤Á¶Ú¤Î¹â¤¤²¾Àâ¤òÁª¤Ó¼è¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
AI¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÈÖ¹æ¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¡©
AI¤Ï³Î¤«¤Ë¥Ñ¥¿¡¼¥óÊ¬ÀÏ¤äÍ½Â¬¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÈÖ¹æ¤òÀµ³Î¤Ë¸À¤¤Åö¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡£
¡¦²ø¤·¤¤¥½¥Õ¥È¤ÎÂ¸ºß¡§¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤ÈÀëÅÁ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´ÊÆÌäÂê¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¶¨µÄ²ñ¤Ï¡Öº¬µò¤¬¤Ê¤¯¡¢¸í¤Ã¤¿´üÂÔ¤òÊú¤«¤»¤Æ°ÍÂ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡§ÃêÁª¤Ï¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òËÉ¤°¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥²¡¼¥ß¥ó¥°¶¨²ñ¤â¡Ö³Æ²ó¤Ï´°Á´¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ç¡¢Á°¤Î·ë²Ì¤Ï¼¡¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¥é¥ó¥À¥àÁ°Äó¡§¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¥Þ¥ë¥Á¥¹¥Æ¡¼¥ÈÊõ¤¯¤¸¶¨²ñ¡ÊMUSL¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ÆÃêÁª¤Ç¤Ï6¤Ä¤Î¿ô»ú¤¬Ìµºî°Ù¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ë²Ì¤ÏÅù¤·¤¤³ÎÎ¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö²áµî¤Î·ë²Ì¤ÏÌ¤Íè¤Î·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿ô³Ø¼Ô¤ÇÅý·×³Ø¼Ô¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Õ¥§¥é¡¼»á¤¬Ãø½ñ¡Ø³ÎÎ¨ÏÀÆþÌç¡ÊAn Introduction to Probability Theory¡Ë¡Ù¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
º£²ó¤Î³ØÀ¸¤Î¾¡Íø¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀìÌç²È¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Ï°ìÅÙ¤¤ê¤Î¶öÁ³¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸ÊýË¡¤Ç·«¤êÊÖ¤·À®¸ù¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¸¡¾Ú¤âÆ©ÌÀ¤Ç°ì´ÓÀ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢Êõ¤¯¤¸¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö´°Á´¤Ë±¿Ç¤¤»¤Î¥²¡¼¥à¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ°ÂÁ´¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤É¤ó¤ÊAI¤ä¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤â¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î·ë²Ì¤ò³Î¼Â¤ËÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£