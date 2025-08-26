µð¿Í¡¡13Çñ14Æü¤ÎÄ¹´ü±óÀ¬¤Ï¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡Öµ¤¹ç¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¡ºå¿À¤È¤Ï½é¤Î14º¹¤Ë
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í1¡½4¹Åç¡Ê2025Ç¯8·î26Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï2Ï¢ÇÔ¤Ç¾¡Î¨5³ä¤ËµÕÌá¤ê¡£13Çñ14Æü¤ÎÄ¹´ü±óÀ¬¤Ï¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï24Æü¤ÎDeNAÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤òºÇ¸å¤ËÄ¹´ü¥í¡¼¥É¤ËÆÍÆþ¡£¤³¤ÎÆü¤«¤é¥Þ¥Ä¥À¡¢¹Ã»Ò±à¡¢µþ¥»¥éD¡¢´ôÉì¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¤È¡¢9·î9Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Þ¤ÇÄ¹¤¤±óÀ¬¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡¢¤â¤¦¡¢Ä´»Ò°¤¤¤â¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£µ¤¹ç¤Ç¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Ä´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁª¼ê¤ÎÊ³µ¯¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¸å¤Ë¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤¬DeNA¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¡£ºå¿À¤È2°Ì¡¦µð¿Í¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ïº£µ¨½é¤ÎºÇÂç14¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£