¡Úºå¿À¡ÛµÕÅ¾£²¥é¥ó¤ÎÂç»³ÍªÊå¤¬¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤òÈ¿¾Ê¡Ö»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤¹¤ë¤Ù¤¡×
¡¡ºå¿À¡¦Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬¡¢£²£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÇÃÍÀé¶â¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Á¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡
¡¡£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿£¹²ó¡£°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¤Þ¤º¤Ïº´Æ£µ±¤ÎÃæµ¾Èô¤Ç£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ê¡¢Æó»à°ìÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤¿¸×¤ÎÇØÈÖ¹æ£³¡£¥Ï¥Þ¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼Æþ¹¾¤Î½éµå£±£µ£´¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢±¦ÍãÀÊ¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ëµÕÅ¾¤Î£¸¹æ£²¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¤ÏÂç¤¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¸×ÅÞ¤ÎÂç´¿À¼¤¬Èô¤ÖÃæ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î¥Ê¥¤¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¡Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ï¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¿¾Ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤Þ¤À»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤Î°ìÂÇ¤ò¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£·²ó¤Þ¤Ç¤Ï£Ä£å£Î£ÁÀèÈ¯¡¦¥±¥¤¤ËÂ¼¾å¤Î£±°ÂÂÇ¤Î¤ß¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÎôÀª¥à¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡ÖÆñ¤·¤¤Å¸³«¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ½ª²ó¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤±¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ã¤¿¤Î¤¬£±ÈÖ¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²ÝÂê¤¬½Ð¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ç´¤ê¶¯¤µ¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤é¤·¤¤Ìîµå¤¬½Ð¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£³¡½£²¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¡££²°Ì¡¦µð¿Í¤¬¹Åç¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò£²¸º¤é¤·¤Æ£±£´¤È¤·¤¿¡£