DeNA¤Î¼é¸î¿À¡¦Æþ¹¾¤¬¡Ä¡¡¼«¿È¤Î27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÄËº¨¤ÎµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡¡9²ó2»à¤«¤éºå¿À¡¦Âç»³¤Ë
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA2¡¼3ºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î26Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¤¬27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿DeNA¤Î¼é¸î¿À¡¦Æþ¹¾ÂçÀ¸¤¬ÄËº¨¤Î°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡2¡½0¤Î9²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£1»à¤«¤é¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢º´Æ£µ±¤ÎÃæµ¾Èô¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2»à°ìÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¤Ï5ÈÖ¡¦Âç»³¡£¤½¤Î½éµå¡¢154¥¥í¤Î³°³ÑÄ¾µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢±¦Íã¤Ø¤ÎµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤È1¥¢¥¦¥È¡¢¤«¤é¤Î°ÅÅ¾¡£¤½¤ÎÎ¢¤ËÂÇÀþ¤Ï1»àËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤â42»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀÃæ¤À¤Ã¤¿ÀÐ°æ¤«¤éÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÔ¤ìµî¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢»°±º´ÆÆÄ¤ÏÂ¼¾å¤«¤é2ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ÎÅû¹á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¾õÂÖ¤ÏÀ¨¤¯¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤¯Âª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡º£¸å¤ÎÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¡¢ÌÀÆü¤â»î¹ç¤¬¤¢¤ë¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£