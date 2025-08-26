»¦³²°ÍÍê¼Ô¤Î»áÌ¾¶¡½Ò¤«¡¡¥Þ¥Ë¥é2Ë®¿Í¼Í»¦¡¢ÍÆµ¿¤ÎÃË
¡¡¡Ú¥Þ¥Ë¥é¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤Ç15Æü¡¢ÆüËÜ¿Í2¿Í¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¥¬¥¤¥É¤òÁõ¤¤Èï³²¼Ô¤ò»¦³²¸½¾ì¤Ø¤ª¤Ó¤´ó¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤ÎÃË¡Ê63¡Ë¤¬¡¢»¦³²¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»áÌ¾¤òÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ë¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬26Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»ö·ï¤Ç¤Ï·Ù»ëÄ£¤âÁÜºº¤ò³«»Ï¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·Ù»¡¤Ï¶¡½Ò¤Î¿®¤Ô¤ç¤¦À¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¤ÎÁÜººÅö¶É¤ÈÏ¢·È¤·´Ø·¸¼Ô¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤ÎºÊ¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÍÜ»Ò¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢À¸³èµòÅÀ¤òÆüËÜ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÃË¤ÏÉÑÈË¤ËË¬Æü¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¤âÏÃ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£