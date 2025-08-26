¤ª¤ª¤¤¤Ë¤ä¤ê¤¿¤Þ¤¨¡ª


ÉÔ¶þ¤Î¿®Ç°¤Ç°å³Ø³¦¤Ø¤Î¿·¤·¤¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿½÷À­¡¿À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤Î½÷À­°å»Õ¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¦¥§¥ë¡Ê1¡Ë

¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤­¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À­

19À¤µª¡¢½÷À­¤¬¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¹¤éÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ½÷À­°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¦¥§¥ë¡£Èà½÷¤Ï¤É¤ó¤ÊÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¡Ö°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¶µ°éÊý¿Ë¤À¤Ã¤¿Éã¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÃË½÷¤ÎÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ°é¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´¤ä¸þ¾å¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¡ÖÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÈë¤á¤¿½÷¤Î»Ò¤Ç¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·½÷À­¤¬°å»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´Êª¸ì¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå¡£Èà½÷¤¬Êâ¤ó¤À¤Î¤ÏÊÐ¸«¤Èº¹ÊÌ¤ËËþ¤Á¤¿¡¢¸±¤·¤¤¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤Ç¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢°å»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¡¢°å³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤ÎÈ¾À¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï´Æ½¤¡¿ÂçÃ«ÃÒ»Ò¡¢¤Þ¤ó¤¬ºî²è¡¿Çß²°Éß¥ß¥¿¤Î½ñÀÒ¡Ø¤Þ¤ó¤¬¿ÍÊªÅÁ ¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¦¥§¥ë À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤Î½÷À­°å»Õ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¼ç¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª


¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ñ¥ê¡×¤È¤â¤è¤Ð¤ì¤ë°å³Ø¤ÎÅÔ


¤³¤³¤ÇÂç³ØÆþ³Ø¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤Í


½÷À­¤Î¤ß¤Ç¤Ï¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦


¤´²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ¤À¤Ê¡Ä¡Ä


°åÎÅ¶ñÅ¹¡Ä¤³¤³¤Í


½÷À­¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¡Ä


´Æ½¤¡áÂçÃ«ÃÒ»Ò¡¢¤Þ¤ó¤¬ºî²è¡áÇß²°Éß¥ß¥¿¡¿¡Ø¤Þ¤ó¤¬¿ÍÊªÅÁ ¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¦¥§¥ë À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤Î½÷À­°å»Õ¡Ù