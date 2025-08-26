¥¹¥º¥¤¬½é¤ÎEV¡¢½Ð²Ù³«»Ï¡¡¥¤¥ó¥É¹©¾ì¤Ç¡Öe¥Ó¥¿¡¼¥é¡×
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¶¦Æ±¡Û¥¹¥º¥¤Ï26Æü¡¢¥¤¥ó¥ÉÀ¾Éô¥°¥¸¥ã¥é¡¼¥È½£¤Î¹©¾ì¤Ç¡¢Æ±¼Ò½é¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¡Öe¥Ó¥¿¡¼¥é¡×½Ð²Ù³«»Ï¤ÎµÇ°¼°Åµ¤ò³«¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤ò´Þ¤à100¥«¹ñ°Ê¾å¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë·×²è¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¤«¤é¤ÎEVÍ¢½Ð¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥º¥¤ÎÎëÌÚ½Ó¹¨¼ÒÄ¹¤Ï¼°Åµ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤¬·Ç¤²¤ëÀ½Â¤¶È¿¶¶½ºö¡Ö¥á¡¼¥¯¡¦¥¤¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¡Ê¥¤¥ó¥É¤Çºî¤í¤¦¡Ë¡×¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¥¹¥º¥¤Î¥¤¥ó¥ÉÅê»ñ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥â¥Ç¥£»á¤â¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥º¥¤Ïe¥Ó¥¿¡¼¥é¤Î¥¤¥ó¥É¹ñÆâÈÎÇä¤âÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÈÎÇäÅ¹¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹µòÅÀ¤Ø¤Î½¼ÅÅÀßÈ÷ÀßÃÖ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£