Ä¹´ü¶âÍø¡¢£±£·Ç¯¤Ö¤ê¹â¿å½à¤Ë¡ÄºâÀ¯³ÈÄ¥Åª¤ÊÀ¯ºö¤Î²ÄÇ½À¹â¤¯¡ÖÀè¹â´¶¤Ï¶¯¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý
¡¡£²£¶Æü¤ÎÅìµþºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤ÎÂåÉ½Åª»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¿·È¯£±£°Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÎÎ®ÄÌÍø²ó¤ê¤Ï¡¢Á°Æü¤è¤ê£°¡¦£°£°£µ¡ó¹â¤¤£±¡¦£¶£²£°¡ó¤Ë¾å¾º¡ÊºÄ·ô²Á³Ê¤Ï²¼Íî¡Ë¤·¡¢£²£°£°£¸Ç¯£±£°·î°ÊÍè¡¢Ìó£±£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ëÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡ËÍý»ö¤Î²òÇ¤È¯É½¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¤â¤È¤Ç¹ñºÄ¤ÎÁýÈ¯¤ò´Þ¤àºâÀ¯³ÈÄ¥Åª¤ÊÀ¯ºö¤¬¼è¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤ÎÀè¹â´¶¤Ï¶¯¤¤¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¤Î¾åÌî¹ä»Ö¡¦¼çÀÊ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£