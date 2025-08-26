¡Ö¥Ô¥«¥Ô¥«¤¹¤®¤ë!¡×à¸¸¤ÎÌ¾¼ÖáKH250¤òËá¤ÅÝ¤·¤¿¥Ò¥í¥·¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¡ÖËá¤¯¤¿¤á¤ËÇã¤Ã¤¿¤Î⁉¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥·(·§ËÜ¸©¹ÓÈø»Ô½Ð¿È)¤¬¥Ô¥«¥Ô¥«¤ËËá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿°¦¼Ö¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËá¤¯¡£Ëá¤¯¡£Ëá¤¯¡£¾è¤ë¡£Ëá¤¯¡£Ëá¤¯¡£Ëá¤¯¡£Ëá¤¯¡£Ëá¤¯¡£¾è¤ë¡£Ëá¤¯¡£Ëá¤¯¡£Ëá¤¯¡£Ëá¤¯¡£Ëá¤¯¡£Ëá¤¯¡£Ëá¤¯¡£Ëá¤¯¡£Ëá¤¯¡£Ëá¤¯¡£Ëá¤¯¡£Ëá¤¯¡£Ëá¤¯¡£¾è¤ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËàËá¤¯á¤Èà¾è¤ëá¤òÊÂ¤Ù¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÖËá¤¯°Ù¤Ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤·¤é¡×¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÃæ±û¤Ë¡ÖKAWASAKI¡×¤Î¹ï°õ¤¬¤¢¤ëµ±¤¯¥¨¥ó¥¸¥ó¥«¥Ð¡¼¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢²áµî¤ÎÅê¹Æ¤«¤é1970Ç¯ÂåÀ½¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Ð¥¤¥¯¡¦KH250¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥Ò¥í¥·¤Î¿¼¤¹¤®¤ë°¦Ãå¤Ö¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤!¡×¡Ö¾è¤ë¤¿¤á¤ËËá¤¯¤Î¤«¡¢Ëá¤¯¤¿¤á¤Ë¾è¤ë¤Î¤«¡Ä⁉¡×¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤â´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£